Ladrones de trenes en California y Arizona roban más de $2 millones en tenis Nike

LOS ÁNGELES - Ladrones han atacado trenes de carga que atraviesan los desiertos de California y Arizona en una serie de audaces golpes que les han dejado un botín de más de $2 millones en zapatos deportivos Nike, incluidos varios modelos que aún no llegan al mercado minorista, según funcionarios y documentos judiciales.

Durante un robo el 13 de enero en Perrin, Arizona, los sospechosos cortaron una manguera de los frenos de aire de un tren de carga de BNSF y se llevaron más de 1,900 pares de zapatos Nike que aún no salen al mercado, un golpe valorado en más de $440,000, según una denuncia penal presentada en la corte federal de Phoenix. Muchas de las zapatillas eran Nigel Sylvester x Air Jordan 4, las cuales no estarán disponibles al público hasta el 14 de marzo, con un precio de venta de $225, asegura la denuncia.

Las autoridades investigan al menos 10 robos contra trenes de BNSF en áreas remotas del desierto de Mojave desde marzo pasado, informó el Los Angeles Times el domingo. Nueve de ellos resultaron en el robo de tenis Nike, según los investigadores.

Un total de 11 acusados por el robo del 13 de enero se han declarado no culpables y se les ordenó que permanezcan detenidos hasta el juicio. Esto, después de que los jueces de Arizona llegaron a la conclusión de que los acusados representan un riesgo de fuga para las autoridades.

Los 11 acusados enfrentan cargos por posesión o recepción de bienes robados de un envío interestatal. Un total de 10 de los 11 son mexicanos que se encontraban en Estados Unidos sin autorización legal. El otro es un ciudadano mexicano con un proceso de asilo abierto en Estados Unidos, indicaron las autoridades en documentos judiciales.

Los ladrones suelen dar un vistazo a las mercancías en las líneas ferroviarias que van en paralelo a la autopista interestatal 40, abordando los trenes cuando bajan la velocidad para un cambio de vía y posteriormente abrir los contenedores, dijo Keith Lewis, vicepresidente de operaciones en Verisk's CargoNet y jefe de policía adjunto en un condado de Arizona.

Lewis comentó al Times que en ocasiones los ladrones reciben información sobre algún cargamento en específico de allegados que trabajan en almacenes o empresas de transporte.

Los sospechosos reciben ayuda de cómplices a bordo de "vehículos de seguimiento", que van detrás del tren. Lanzan el botín del tren después de que este se detiene, ya sea en una parada programada o porque cortaron una manguera de aire, según Brynna Cooke, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional mencionada en las declaraciones juradas que fueron presentadas ante la corte federal.

Los robos de trenes le costaron el año pasado más de $100 millones a las seis empresas de ferrocarriles de carga más importantes del país, monto que incluye el valor de los bienes robados y el costo de las reparaciones a los vagones dañados por los ladrones. Y el problema ha empeorado en los últimos años a medida que los robos se han vuelto más sofisticados.

La Asociación Estadounidense de Ferrocarriles estima que el número de robos aumentó aproximadamente un 40% el año pasado hasta alcanzar 65,000 incidentes a nivel nacional.

Los ferrocarriles han invertido millones de dólares en medidas para ayudar a prevenir los robos, pero no es fácil restringir el acceso a lo largo de más de 140,000 millas de vías en todo el país.

El grupo comercial de ferrocarriles dijo que se necesita una mayor aplicación de la ley federal y penas más severas para disuadir los robos, los cuales calificó como un problema crónico. Los ferrocarriles calculan que sólo uno de cada 10 intentos de robo resulta en un arresto, y muchas de las personas que son detenidas son reincidentes. Un ferrocarril incluso informó que arrestó a la misma persona cinco veces en un día.

BNSF y la otra gran empresa ferroviaria de mercancías a través del oeste de Estados Unidos, Union Pacific, no respondieron de inmediato a las consultas de The Associated Press, pero el problema es generalizado en toda la industria.

BNSF declaró en un comunicado al Times que su fuerza policial interna comparte información con las policías locales y los fiscales según sea apropiado.

La empresa dijo que sus equipos tienen la orden de no confrontar a los ladrones, sino reportar los incidentes. Sin embargo, los elementos rara vez se encuentran cara a cara con ellos, indicó, porque los trenes son tan largos y los ladrones toman varias medidas para evitar ser detectados.

Los sospechosos en el robo del 13 de enero fueron atrapados con la ayuda de dispositivos de rastreo que se encontraban dentro de algunas de las cajas, según la denuncia.

En otro caso, un tren de BNSF hizo una parada de emergencia cerca de Hackberry, Arizona, el 20 de noviembre, después de que comenzó a perder aire, según una denuncia presentada en la corte federal de Phoenix. Agentes de la policía del condado de Mohave detuvieron una vagoneta blanca que fue vista mientras se alejaba de la zona y encontraron alrededor de 180 pares de zapatillas Air Jordan 11 Retro Legend Blue que aún no habían salido al mercado, las cuales tenían un valor de $41,400, según la denuncia. El conductor del vehículo se declaró no culpable de cargos de poseer o recibir bienes robados de un envío interestatal.

Los investigadores también recuperaron un total de $346,200 en zapatos Nike Air Jordans que aún no habían salido al mercado en dos robos a trenes de BNSF en abril y junio, según documentos obtenidos por el Times.

Otros dos robos a trenes de carga de BNSF cerca de Kingman y Seligman, Arizona, el año pasado, dejaron un botín de $612,000 en zapatos Nike y ocho personas detenidas, según denuncias penales federales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.