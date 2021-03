La policía de Chula Vista busca a presunto fugitivo “armado y peligroso”

CHULA VISTA – Las autoridades de Chula Vista advierten al público de un hombre considerado "armado y peligroso" después de que disparó a un cazarrecompensas y huyó de la escena el lunes por la noche, según la policía.

El Departamento de Policía de Chula Vista está buscando a Christopher Márquez, residente de San Diego de 36 años, quien supuestamente disparó contra un agente de recuperación de fianza. Los agentes notificaron al departamento de policía que estaban intentando arrestar a Márquez en una casa en la cuadra 600 de East J Street.

Justo antes de las 9 p.m., los agentes informaron a CVPD que el sospechoso había disparado a uno de los cazarrecompensas frente a la casa. Jesse Nuñez, cuyo compañero es el cazarrecompensas herido, dijo que Márquez disparó entre siete y nueve tiros.

“Golpeó a uno de nuestros compañeros en el bíceps izquierdo y en la pierna derecha”, dijo Nuñez. “Mi socio cayó; el sospechoso huyó a pie ".

De acuerdo con la policía de Chula Vista, el agente lesionado sufrió lesiones no mortales y se encuentra en condición estable.

El tiroteo provocó que la policía de Chula Vista respondiera al lugar donde agentes de SWAT fueron llamados para ayudar. Los oficiales pudieron hacer que varios ocupantes de la casa abandonaran la residencia, excepto Márquez. No estaba claro si todavía estaba en la residencia en ese momento.

Aproximadamente a las 7 a.m., los agentes de SWAT entraron a la casa después de obtener una orden de registro y descubrieron que el sospechoso ya no estaba allí. No está claro a dónde se ha ido Márquez.

La policía dijo que se cree que el sospechoso abandonó el área a pie y agregó que no hay vehículos asociados con él.

Márquez debe considerarse armado y peligroso y cualquier persona que se encuentre con él debe llamar a las autoridades de inmediato, advierte el departamento de policía.

“Llame al 911, deje que la policía reaccione”, reiteró Núñez.