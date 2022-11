Kelli Evans: primera jueza lesbiana en la Corte Suprema de California

SACRAMENTO, California — Dos días después de que los votantes aprobaran a Patricia Guerrero para convertirse en la primera presidenta latina de la Suprema Corte de California, un panel estatal aprobó el jueves a Kelli Evans como la primera jueza abiertamente lesbiana del tribunal superior.

Los movimientos marcan las últimas fichas de dominó en caer después de que la presidenta del Tribunal Supremo, Tani Cantil-Sakauye, anunciara en julio que dejaría el cargo en enero.

Eso le dio al gobernador Gavin Newsom su tercera oportunidad de nombrar un juez para el tribunal superior de siete miembros.

Newsom, un demócrata que fue fácilmente reelegido el martes, elevó a Guerrero para que liderara el sistema judicial más grande del país, solo unos meses después de haberla designado a la Corte Suprema del estado.

El mismo día anunció que nombraría a Evans para ocupar su lugar.

Evans fue aprobado el jueves por la Comisión de Designaciones Judiciales, compuesta por Cantil-Sakauye, el fiscal general del estado, Rob Bonta, y el juez Manuel Ramírez, presidente principal de la Corte de Apelaciones del estado.

Evans, quien estuvo acompañada por muchos miembros de su familia y amigos, dedicó el día a su abuela, quien la crio y a quien le dio crédito por convertirse en abogada, jueza y por formar parte de la Suprema Corte.

“En esencia, ¿de qué trata la ley? Se trata de personas y comunidades reales”, dijo Evans.

La Comisión de Evaluación de Candidatos Judiciales calificó a Evans como "bien calificada", un raro paso por debajo de su calificación máxima de "excepcionalmente bien calificado". La comisión del Colegio de Abogados del Estado no explicó su clasificación más baja, pero aun así concluyó que Evans “será un juez asociado sobresaliente”.

Evans ha sido juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda desde el año pasado. Anteriormente fue subsecretaria principal de asuntos legales de Newsom, donde su oficina dijo que lo ayudó a dar forma a una moratoria sobre la pena capital que Newsom emitió en 2019.

Anteriormente fue asistente especial del fiscal general del estado de 2017 a 2019 y abogada litigante sénior en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de EE. UU. de 1998 a 2001. Ocupó cargos en el Colegio de Abogados de California de 2014 a 2017 y en la ACLU del norte de California de 1995 a 1998 y nuevamente de 2010 a 2013. También fue miembro de los equipos de monitoreo designados por la corte federal para los departamentos de policía de Oakland y Cleveland.

A diferencia de los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. y los jueces federales, los jueces de California no ocupan cargos vitalicios. Los jueces se presentan ante los votantes, pero no enfrentan oposición, en la primera elección de gobernador después de su nombramiento, y nuevamente si completan un mandato no vencido de 12 años para un juez anterior. Tres jueces asociados en el tribunal superior del estado fueron retenidos en esta elección:

— El juez Martin Jenkins, el primer hombre negro abiertamente gay en el tribunal superior del estado fue designado por el gobernador Gavin Newsom en 2020.

— El juez Joshua Groban, fue designado en 2019 por el entonces gobernador. Jerry Brown.

— Juez Goodwin Liu, fue designado por Brown en 2011.