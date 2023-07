Jueza: acusado de estrangular a trabajadoras sexuales en Tijuana esperará extradición tras las rejas

SAN DIEGO - Un hombre del condado de Los Ángeles que fue arrestado en conexión con los asesinatos en serie de trabajadoras sexuales en Tijuana, México permanecerá tras las rejas a lo largo de su proceso de extradición, dictaminó hoy una juez federal.

La jueza Karen L. Stevenson ordenó encarcelar a Bryant Rivera sin fianza mientras se lleva a cabo el proceso de extradición en Los Ángeles federal corte.

Rivera compareció ante el tribunal, pero no dijo nada, según U.S. Oficina del Abogado. Rivera, de 30 años, de Downey, fue arrestado el jueves a pedido de México por un cargo de feminicidio, dijeron las autoridades. El feminicidio se ha utilizado para describir la ola actual de violencia contra las mujeres en México.

HERMANA DEL ACUSADO PIDE LIBERTAD BAJO FIANZA

En una emotiva carta Patrisia Rivera, hermana del acusado, expresó que los crímenes de los que se le acusan a su hermano menor "no se parecen al chico con el que creció". Rivera describió a su hermano como un hombre tímido y reservado, que era simpático y energético en el hogar.

Describió que sus padres se divorciaron cuando eran adolescentes y que optaron por quedarse con vivir con su padre en Los Ángeles porque su madre se estaba "mudando a Nevada y no tenía un plan para su vida". Agregó que vivieron muchas dificultades incluyendo el alcoholismo de su padre lo que la obligó a crecer muy rápido para cuidar de su hermano. "Sabía que necesitábamos a mi madre, pero mientras nos tuviéramos uno al otro estaríamos bien", dijo.

Patrisia Rivera dijo que esto los obligó a ser muy cercanos por lo que dice se siente que lo conoce muy bien. Su madre regresó un tiempo después a vivir con ellos una vez más, quien debido a la diabetes que padecía los necesitaba nuevamente.

Su padre también sufre diabetes y perdió la vista obligándolo a jubilarse por lo que ahora la pareja depende de ambos, aunque Patrisia Rivera dijo en la carta a la corte que en particular de su hermano Bryant ya que ella ahora se dedicaba a su propia familia.

Su madre es iletrada y su padre ciego por lo que pidió a la corte que le permitieran permanecer en casa con un monitor ya que no representaba según Patrisia ningún riesgo inminente a la población. En un documento, J. Alejandro Barrientos, defensor público adjunto federal, hace la petición al gobierno a que le otorguen la libertad condicional a Bryant Rivera debido al sufrimiento que su encarcelamiento representa para la familia que depende de su trabajo como repartidor y sostén de sus padres.

El sospechoso de Downey, es acusado del homicidio de tres mujeres

Además de citar su supuesto carácter como buen hijo, Barrientos hace el argumento que Bryant Rivera no representaba un peligro inminente para la sociedad como dijo la fiscalía citando el tiempo que llevó a los fiscales detener a Rivera y la lentitud con la que las autoridades mexicanas investigaba el caso.

"Incluso si la Corte considerara peligroso, no debe detener al Sr. Rivera. De acuerdo al gobierno estadounidense, el gobierno mexicano ha tenido razones para asociar una ciudadano estadounidense y residente de California usando el nombre “Bryant Rivera” con la muerte de la presunta víctima desde enero de 2022. No obstante, un mexicano juez no emitió una orden de arresto contra el Sr. Rivera hasta noviembre de 2022... Y a pesar de la gravedad de las acusaciones no probadas en su contra, la justicia estadounidense no arrestó al Sr. Rivera hasta junio de 2023", cita en parte el documento presentado por la defensa.

Tras la negativa de la jueza Stevenson, Rivera permanece en la cárcel del condado de Los Ángeles acusado de asesinar al menos a una trabajadora sexual en Tijuana.

México puede agregar cargos adicionales cuando los fiscales presenten una solicitud formal de extradición, según la denuncia penal. Rivera presuntamente golpeó y estranguló a Ángela Acosta Flores hasta la muerte el 24 de enero de 2022, en una habitación del Hotel Cascadas, al lado del Hong Kong Gentlemen's Club en Zona Norte, un barrio rojo en Tijuana, dice la denuncia.

A fines del año pasado, el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez describió al entonces asesino no identificado de Flores y al menos otros dos tijuanenses trabajadoras sexuales muestran un "comportamiento violento y psicópata" comparable a asesino en serie Ted Bundy.

Flores, de 20 años, había estado trabajando como stripper y prostituta ocasional en el bar de Hong Kong durante unos cinco meses, dijo su madre a los investigadores.

La noche del asesinato, la víctima le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que estaba por ir con un cliente a una habitación del hotel durante 30 minutos. Cámaras de seguridad capturó a un hombre y a Flores juntos antes de entrar a la habitación, según la denuncia.

El fiscal general de Baja California Iván Carpio Sánchez, dio una actualización sobre el feminicida en serie fugitivo el 23 de noviembre 2022.

Cuando la madre empezó a preocuparse, el novio de Flores fue al bar a buscarla. No pudo encontrarla, pero una de las trabajadoras dijo que Flores había estado con un cliente de tez morena clara, con cicatrices de acné en la cara, que medía alrededor de 5 pies y 5 pulgadas y tenía cabellos castaño, según el documento.

La empleada agregó que conocía al cliente de la víctima como "Bryant Rivera", y que era un "gringo", dice la denuncia.

La madre y el novio de Flores fueron al hotel en busca de más información y permanecieron allí hasta enterarse que una mujer había sido encontrada muerta en la habitación 404, según los documentos de la corte.

Una bailarina en el bar dijo a los investigadores que se había reunido con un hombre que coincidía con el nombre y la descripción del sospechoso horas antes del asesinato y fue a una habitación del hotel con él. Ella dijo que alrededor de las 10 p.m. esa noche ella vio al hombre que conocía como Rivera salir del bar con Flores, según la denuncia.

Justo después de la medianoche del 25 de enero de 2022, Rivera regresó a Estados Unidos a pie en el puerto de entrada de San Ysidro según registros de control fronterizo.

Se colocó una denuncia y la orden de aprehensión provisional contra Rivera bajo sello el 29 de junio por un juez federal en el centro de Los Ángeles debido a la posibilidad que el "sospechoso huyera si se enteraba de la existencia de una orden de arresto", escribieron los fiscales.

Esta fue destapada una semana después del arresto de Rivera.