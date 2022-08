Ladrones enmascarados atacan cadena de supermercados en el Inland Empire

Hombres enmascarados con martillos robaron al menos cuatro joyerías dentro de una popular cadena de supermercados en Inland Empire, rompiendo mostradores en Cárdenas Markets, confirmaron las autoridades el lunes.

Los investigadores dicen que los ladrones se están saliendo con muchas joyas.

Durante un robo reciente en un Cárdenas Market de Fontana, los ladrones robaron más de $100,000 en joyas.

El 6 de julio se tomó un video del teléfono celular del robo relámpago. En cuestión de segundos, la policía dice que dos hombres con sudaderas con capucha, máscaras y guantes destrozaron una vitrina antes de escapar en un Honda Civic gris con miles de dólares en joyas.

Desde entonces, también han ocurrido robos similares en joyerías dentro de otros tres Cárdenas Market, incluidos Lake Elsinore, Riverside y Murrieta.

"Delante de todos ya plena luz del día, es realmente horrible", dijo la clienta Wendy Vargas.

Vargas vive en Murrieta donde el propietario ha cerrado temporalmente la joyería en el Cárdenas Market debido al robo reciente, y también por los daños extensos a varias vitrinas.

"Quiero decir que no nos sentimos seguros, ¿sabes? Vienen, y la gente trabaja duro para sus pequeños negocios, y alguien viene y hace esto. Es ridículo", dijo.

Según la policía de Riverside, los ladrones que atacaron la joyería dentro de la tienda Cárdenas el 17 de agosto se escaparon con más de $100,000 en joyas.

“La investigación preliminar revela que dos hombres afroamericanos entraron a la tienda y usaron mazos para romper las vitrinas de la joyería”, dijo el oficial de policía de Riverside, Javier Cabrera.

Cabrera dice que no está claro si los robos están siendo cometidos por el mismo grupo.

Mientras los investigadores intentan identificar a los ladrones, el oficial Cabrera advierte a los clientes y al personal que no intervengan si son testigos de un robo.

“Sé un gran testigo desde una distancia segura, obtén la mayor cantidad de información posible”, dijo.

"Obtenga buenas descripciones. Tal vez busque tatuajes, joyas. En un vehículo, busque calcomanías, vidrios polarizados, cualquier cosa que pueda hacer que ese vehículo sea distintivo".

Los investigadores del alguacil del condado de Riverside dicen que los ladrones que atacaron el mercado de Lake Elsinore fueron vistos saliendo en un sedán plateado. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero algunos clientes todavía están preocupados de que los crímenes puedan escalar.

"Las familias vienen y compran, especialmente con sus pequeños", dijo Vargas.

La estación hermana NBCLA hizo varios intentos de contactar a los representantes de Cardenas Market pero no ha recibido respuesta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.