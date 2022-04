Siete californianos recibieron indulto del presidente Biden

El presidente Joe Biden usó sus poderes de indulto presidencial por primera vez en su administración, concedió indultos a tres personas y conmutó las sentencias de otras 75.

Los poderes ejecutivos de indulto son, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, parte del "poder constitucional del presidente para ejercer indulgencia hacia las personas que han cometido delitos federales".

Las tres personas que recibieron el indulto han sido perdonadas formalmente por el presidente, una condición otorgada a las personas que aceptan responsabilidades por sus delitos y que "establecieron una buena conducta durante un período de tiempo significativo después de la condena o el cumplimiento de la sentencia", según el Departamento de Justicia. Los indultados pueden votar, ocupar cargos estatales o locales y formar parte de un jurado, a pesar de sus condenas en un tribunal federal.

Las 75 personas cuyas penas fueron conmutadas, en cambio, ahora tienen tiempos más cortos en prisión o arresto domiciliario. Sin embargo, todavía no pueden votar, ocupar cargos estatales o locales, ni formar parte de un jurado.

Entre esas 75 personas hay siete californianos, todos del sur de California. Ellos, como los demás cuyas sentencias Biden conmutó el martes, fueron condenados por cargos no violentos relacionados con las drogas.

Estos son sus nombres, sentencias y concesiones de conmutación.

María Isabel Arreola - San Bernardino

Fue condenada en el Distrito Este de Texas por conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuirla y condenada en el Distrito Medio de Carolina del Norte por conspiración para distribuir clorhidrato de cocaína.

Por la condena de Texas, fue sentenciada el 24 de marzo de 2016 a 121 meses de prisión con un período de tres años de libertad supervisada. Por la condena de Carolina del Norte, el 17 de noviembre de 2016 recibió 130 meses de prisión, también con un período de tres años de libertad supervisada.

Su sentencia ha sido conmutada "para expirar el 26 de abril de 2023, y el resto se cumplirá en confinamiento domiciliario, dejando intactos y vigentes los términos de tres años de libertad supervisada", según un comunicado de la Casa Blanca.

Roberto Barrio - South Gate

Fue condenado en el Distrito Oeste de Oklahoma por conspiración para poseer base de cocaína y polvo de cocaína con la intención de distribuir, cuatro cargos de viaje interestatal en ayuda de una empresa de crimen organizado y dos cargos de uso de un teléfono para facilitar la distribución. de base de cocaína y polvo de cocaína.

Fue sentenciado el 23 de octubre de 2000 a cadena perpetua, con tres años de libertad supervisada.

Su sentencia ha sido conmutada "para que expire el 24 de agosto de 2022, dejando intacto y en vigor el plazo de tres años de libertad supervisada", dijo la Casa Blanca.

Rubén López Cazares - Chula Vista

Fue condenado en el Distrito de Nebraska por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Fue condenado el 7 de junio de 2007 a 300 meses de prisión, con cinco años de libertad supervisada. Esa sentencia original fue enmendada el 12 de enero de 2016 a 262 meses de prisión, aún con un término de cinco años de libertad supervisada.

Su sentencia ha sido conmutada "para expirar el 26 de abril de 2023, y el resto se cumplirá en confinamiento domiciliario, dejando intacto y en efecto el período de cinco años de libertad supervisada", dijo la Casa Blanca.

Paul Hernández Contreras - Perris

Fue condenado en el Distrito de Colorado por conspiración para distribuir "una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de metanfetamina y una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína", según la Casa Blanca. También fue condenado por posesión de la sustancia con la intención de distribuir 500 gramos o más.

Fue sentenciado el 8 de enero de 2019 a 108 meses de prisión con tres años de libertad supervisada.

Su sentencia fue conmutada "para expirar el 26 de abril de 2023, y el resto se cumplirá en confinamiento domiciliario, dejando intacto y vigente el período de tres años de libertad supervisada".

Terri Kelly - Rialto

Fue condenada en el Distrito Este de Kentucky por conspiración para distribuir 500 gramos de metanfetamina.

Fue sentenciada el 30 de noviembre de 2009 a 240 meses de prisión, con 10 años de libertad supervisada.

Su sentencia fue conmutada "para expirar el 24 de agosto de 2022, dejando intacto y vigente el término de 10 años de libertad supervisada".

Angélica Márquez - Apple Valley

Fue condenada en el Distrito de Kansas por conspiración para distribuir más de 50 gramos de metanfetamina. También fue condenada por posesión con intención de distribuir.

Fue sentenciada el 23 de abril de 2018 a 117 meses de prisión, con cinco años de libertad supervisada.

Su sentencia fue conmutada "para expirar el 26 de abril de 2023, y el resto se cumplirá en confinamiento domiciliario, dejando intacto y vigente el período de cinco años de libertad supervisada".

Charles Arnold Thomas - Inglewood

Fue condenado en el Distrito Sur de Texas por conspiración para poseer, con la intención de distribuir, "100 gramos o más de fenciclidina, o un kilogramo o más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de fenciclidina", dijo la Casa Blanca. dicho. También fue condenado en el Distrito Este de Arkansas por posesión de un artículo prohibido por parte de un recluso.

Por la condena de Texas, fue sentenciado el 4 de agosto de 2011 a 210 meses de prisión, con un período de libertad supervisada de cinco años. Por la condena de Arkansas, fue sentenciado el 25 de abril de 2018 a siete meses adicionales de prisión.

Su sentencia fue conmutada "para expirar el 26 de abril de 2023, y el resto se cumplirá en confinamiento domiciliario, dejando intacto y vigente el término de cinco años de libertad supervisada".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.