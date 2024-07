Incendio Park consume más de 360,000 acres al norte de California; llamas siguen fuera de control

CALIFORNIA - El fuego sigue propagándose rápidamente en el norte de California, afectando a los condados Butte, Plumas, Shasta y Tehama, mientras bomberos luchan por avanzar en su contención.

Para la mañana del lunes, el denominado incendio Park ya había consumido 368,254 acres de terreno y destruido al menos 109 estructuras y dañado otras cinco.

De acuerdo a CAL Fire, 4800 bomberos se encuentran trabajando en el combate de las llamas, las cuales sólo han sido contenidas en un 12%.

El incendio Park, que inició en las cercanías de Chico a unas 90 millas al norte de la capital del estado, ya es considerado el sexto incendio más grande en la historia de California.

