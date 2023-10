Incendio del Concepción: comienza juicio del capitán del barco siniestrado en 2019

LOS ÁNGELES.- Cuando el barco de buceo se hundió frente a la costa del sur de California después de incendiarse, 34 personas habían muerto en el desastre marítimo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos.

La tragedia del Día del Trabajo en 2019 impulsó cambios en las regulaciones marítimas, reformas del Congreso y demandas civiles. Ahora, cuatro años después, el martes comenzará un juicio federal para el capitán del Conception, Jerry Boylan, con la selección del jurado en Los Ángeles.

Ha sido una espera larga y frustrante para las familias de los que fallecieron. Dicen que el fallo de un juez de que sus seres queridos no deben ser llamados “víctimas” en el juicio sólo ha aumentado su dolor.

“Los últimos cuatro años han sido como vivir una pesadilla de la que no despiertas”, dijo Kathleen McIlvain, cuyo hijo Charles, de 44 años, murió en el incendio.

El barco de 23 metros (75 pies) estaba anclado frente a las Islas del Canal, a unas 40 millas (40 kilómetros) al sur de Santa Bárbara, el 2 de septiembre de 2019, cuando se incendió antes del amanecer en el último día de una excursión de tres días, hundiéndose a menos de 100 pies (30 metros) de la costa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) culpó a Boylan por la tragedia, diciendo que no haber enviado un vigilante nocturno ambulante permitió que el fuego se propagara rápidamente sin ser detectado, atrapando a los 33 pasajeros y un miembro de la tripulación debajo.

Entre los que estaban a bordo se encontraban un nuevo marinero que había conseguido el trabajo de sus sueños y un científico ambiental que investigaba en la Antártida, junto con una pareja de trotamundos, un científico de datos de Singapur, tres hermanas, su padre y su esposa.

El 12 de octubre, el juez de distrito estadounidense George Wu aceptó la solicitud de Boylan de prohibir la mayoría, si no todas, las referencias a “víctimas”, lo que, según los abogados del capitán, es un término perjudicial que pone en peligro su derecho a un juicio justo. Es el último revés para la fiscalía.

En 2020, un gran jurado acusó inicialmente a Boylan de 34 cargos de un estatuto anterior a la Guerra Civil conocido coloquialmente como “homicidio involuntario de marineros” que fue diseñado para responsabilizar a los capitanes y tripulantes de los barcos de vapor por desastres marítimos. Cada cargo conlleva hasta 10 años de prisión en una condena, para un total de 340 años.

Los abogados defensores intentaron desestimar esos cargos, argumentando que las muertes fueron el resultado de un solo incidente y no de delitos separados. Los fiscales obtuvieron una acusación formal reemplazante acusando a Boylan de un solo cargo.

Luego, en 2022, Wu dictaminó que la acusación sustitutiva no especificaba que Boylan actuó con negligencia grave, diciendo que era un elemento necesario para probar el delito de homicidio involuntario de un marinero. Desestimó esa acusación, lo que obligó a los fiscales a presentarse nuevamente ante un gran jurado.

Boylan ahora está acusado de un cargo de mala conducta o negligencia del oficial del barco. El cargo único significa que solo enfrenta 10 años tras las rejas si es declarado culpable.

Se declaró inocente y negó haber actuado mal. Sus defensores públicos federales no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press, y un portavoz de la Fiscalía Federal se negó a hacer comentarios.

Algunos de los muertos llevaban zapatos, lo que llevó a los investigadores a creer que estaban despiertos e intentaban escapar. Ambas salidas del camarote bajo cubierta quedaron bloqueadas por las llamas. Los informes forenses enumeran la inhalación de humo como la causa de la muerte, aunque nunca se realizaron autopsias oficiales.

Se desconoce exactamente qué provocó el incendio antes del amanecer. El escrutinio oficial inicial pareció centrarse en un lugar donde los buzos enchufaron teléfonos y otros aparatos electrónicos. Pero un artículo de Los Angeles Times, que cita un informe confidencial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dijo que el incendio comenzó en un bote de basura de plástico en la cubierta principal, aunque la causa oficial sigue sin determinarse.

Boylan y cuatro miembros de la tripulación que dormían en la cubierta superior dijeron a los investigadores que intentaron salvar a los demás, pero finalmente se vieron obligados a saltar por la borda para sobrevivir. Boylan hizo una llamada de socorro a las 3:14 a.m., justo antes de abandonar el barco.

Desde entonces, decenas de miembros de la familia formaron “Advocacy34” para presionar para que se fortalezcan las regulaciones de navegación. Mientras buscaban respuestas, se consolaron mutuamente durante los cumpleaños perdidos de sus seres queridos y lloraron cada aniversario.

"No tenemos idea de cuándo obtendremos esas respuestas, o si alguna vez las obtendremos", dijo McIlvain.

En el momento del incendio, ningún propietario, operador o fletador había sido citado o multado por no haber enviado una patrulla itinerante desde 1991, según muestran los registros de la Guardia Costera.

La NTSB culpó a la Guardia Costera por no hacer cumplir ese requisito y recomendó que desarrollara un programa para garantizar que los barcos con pasajeros que pasan la noche realmente tengan un vigilante.

Desde entonces, la Guardia Costera ha promulgado nuevas regulaciones sobre sistemas de detección de incendios, extintores, rutas de escape y otras medidas de seguridad según lo dispuesto por el Congreso. Pero aún tiene que implementar un sistema integral de gestión de la seguridad después de que los defensores de la industria retrocedieran, citando costos.

Las familias de las víctimas han demandado a la Guardia Costera en una de varias demandas civiles en curso.

Tres días después del infierno, Truth Aquatics Inc., que pertenece a los propietarios del Conception, Glen y Dana Fritzler, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles en virtud de una disposición de la ley marítima anterior a la Guerra Civil que le permite limitar su responsabilidad. a los restos de la embarcación, que resultó pérdida total. La maniobra legal, probada en el tiempo, ha sido empleada con éxito por los propietarios del Titanic y otros buques, y requiere que los Fritzler demuestren que no tuvieron la culpa.

Los abogados de la pareja no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En respuesta a la protesta de las familias, los legisladores federales actualizaron el año pasado la Ley de Limitación de Responsabilidad de 1851 para que los propietarios puedan ser considerados responsables de los daños independientemente del valor posterior del barco.

La ley, sin embargo, no es retroactiva y no se aplicará en el caso de la Concepción.