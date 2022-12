Hombre que murió en estacionamiento de Disneyland era director de una escuela

Un hombre que murió en un aparente suicidio en una estructura de estacionamiento en Disneyland el sábado por la noche fue identificado como un director de 51 años de edad de una escuela primaria de Huntington Beach que enfrentaba acusaciones de poner en peligro a niños.

Christopher Christensen fue director de la Escuela Primaria Newland. También fue un músico que enseñó y tocó en todo el sur de California.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La muerte de Christensen se informó el sábado, alrededor de las 9 p.m., según el Departamento del Alguacil del Condado de Orange, que recibió una llamada sobre una persona que se cayó o saltó de un estacionamiento en el parque temático de Anaheim. La policía dijo que Christensen, al parecer, se quitó la vida.

Un maestro fue detenido en relación con una amenaza en la Escuela Secundaria Aliso Niguel que obligó al campus a refugiarse en el lugar, dijo el miércoles el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Se esperaba que los consejeros de duelo estuvieran en la escuela el lunes.

“Estando en educación como Chris... conoces a tanta gente”, dijo su amiga Dianna Gray. “Hay personas que se destacan, y luego hay personas que simplemente, nunca olvidarías cuando las conocieras. Quieres ser su amigo. Quieres trabajar con ellos, trabajar para ellos, trabajar con ellos. Él era esa persona para mí".

Christensen fue arrestado el 15 de noviembre bajo sospecha de un delito menor por poner en peligro a un niño y por agresión. Fue puesto en libertad al día siguiente. Los registros de la cárcel no mostraban una fecha en la corte, pero Press-Enterprise informó que debía comparecer el lunes.

Una larga publicación de Facebook el sábado por la noche en la página de Facebook de Christensen mencionó cargos derivados de una disputa familiar. La publicación incluía negaciones de las acusaciones en su contra.

"Por favor, recuérdenme por todo lo bueno que aporté al mundo de la educación", decía la publicación.

Antes de su llegada a la Escuela Primaria Newland, Christensen fue director de la Escuela Primaria Courreges (2011-2022) y de la Escuela Intermedia Fulton (2006-2011) y de la Escuela Moiola K-8 (2003-2006). También se desempeñó como maestro de música instrumental en una escuela intermedia en el Distrito Escolar Unificado de Long Beach.

El adolescente tenía 15 años cuando desapareció.

Según una publicación en el sitio web de Newland, Christensen es padre de tres hijos, de 19 a 26 años.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con la línea directa nacional de prevención del suicidio al 988, o comuníquese con la línea de texto de crisis enviando un mensaje de texto con el mensaje "Home" al 741741, en cualquier momento.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.