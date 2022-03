Hombre que asesinó a sus 3 hijas tenía una orden de restricción y no debía estar armado

Un hombre que estaba bajo una orden de restricción y se suponía que no debía tener un arma disparó mortalmente a sus tres hijas, a un chaperón y a sí mismo durante una visita supervisada a las niñas en una iglesia de California, dijeron las autoridades el martes.

Los investigadores estaban tratando de reconstruir el motivo del padre identificado como David Mora Rojas, de 39 años, y cómo consiguió arma que utilizó en el tiroteo ocurrido el lunes alrededor de las 5:00 p.m. Según la ley del estado de California, se suponía que no debía tener un arma debido a la orden de restricción.

El martes por la mañana, se instaló un pequeño altar con flores, globos, animales de peluche, una vela y un papel que decía "Oraciones por la paz, que sus almas descansen" afuera de la iglesia en el vecindario Arden-Arcade de Sacramento.

Las niñas, identificadas como Samarah Mora Gutiérrez, de 9 años; Samantha Mora Gutiérrez de 10 años y Samia Mora Gutiérrez, de 13 años, asistían a escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Natomas en el noroeste de Sacramento. Consejeros y capellanes estuvieron en las escuelas el martes para brindar apoyo.

“Hay muy pocas palabras que puedan brindar consuelo en este momento para esta tragedia indescriptible”, dijo el distrito escolar en un comunicado.

Así mismo, las autoridades idenitficaron a Nathaniel Kong, de 50 años, como la persona que acompañaba a las niñas al momento del tiroteo.

Yadira Ortega vive al otro lado de la calle de la iglesia y dijo que escuchó los disparos mientras estaba sentada en su automóvil al regresar a casa después de recoger la cena para su familia. Estaba con su hija de 9 años y su hijo de 6 años.

Ortega dijo que hubo varios disparos, luego una pausa antes de un disparo final. Minutos después, el área estaba repleta de policías, dijo.

La mujer aseguró que sabía poco sobre la iglesia no denominacional llamada The Church in Sacramento y dijo que está ocupada los domingos pero mayormente tranquila durante la semana.

La Oficina del Alguacil del Condado Sacramento ha ofrecido pocos detalles sobre el tiroteo dentro de la iglesia, que se encuentra en un bloque principalmente residencial cerca de un área comercial al este del centro de la ciudad.

El alguacil del condado Sacramento, Scott Jones, dijo que el tirador estaba separado de la madre de sus hijas, quien tenía una orden de restricción en su contra. Los detectives están tratando el tiroteo como un incidente de violencia doméstica.

Los investigadores creen que el tiroteo ocurrió durante una visita supervisada del padre dentro de la iglesia con las niñas y un acompañante que también fue asesinado.

Joyce Bilyeu, subdirectora del Centro Regional de Justicia Familiar de Sacramento, dijo que los detalles de las visitas supervisadas pueden variar ampliamente.

A veces, una víctima solicita que un pastor o un abuelo sea el acompañante en su hogar o iglesia, dijo. Otras víctimas buscan supervisión profesional con un mediador capacitado en un lugar seguro cerca de la policía, pero esa opción puede ser costosa, dijo Bilyeu.

Bilyeu dijo que las visitas a lugares como iglesias pueden dar a las víctimas una falsa sensación de seguridad.

“En general, mucha gente piensa que una iglesia es un lugar seguro”, dijo. Pero “no hay detectores de metales en una iglesia”.

Una orden de restricción, si bien es una parte típica del proceso en los casos de violencia doméstica, no debe considerarse una solución o un impedimento para el abuso, dijo.

“No es un escudo de armadura”, dijo Bilyeu.

Un hombre que salió el martes de la iglesia varias veces para hablar con los periodistas afuera dijo que la iglesia se compone de varios edificios, incluido un espacio habitable donde viven él y varios otros miembros.

El hombre, que solo se identificó como Alfredo, dijo que estaba en el edificio principal de la iglesia cuando ocurrió el tiroteo y que los vecinos llamaron a la policía porque no tenía teléfono.

Se negó a proporcionar más detalles y dijo que los encargados de la iglesia planeaban emitir una declaración más tarde.

Las autoridades no sabían si las víctimas asistían a la iglesia. No se incluyeron eventos para el lunes en el calendario en línea de la iglesia.

Después del tiroteo, el gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó: “Otro acto sin sentido de violencia armada en Estados Unidos, esta vez en nuestro patio trasero. En una iglesia con niños adentro. Absolutamente devastador”. Newsom propuso el mes pasado permitir que los ciudadanos privados en California demanden a los fabricantes de armas para evitar que vendan armas de asalto