Hispana narra situación dentro de centro de detención en el condado Yuba

Brenda Ruiz se encuentra detenida en el centro para inmigrantes del condado Yuba, sin embargo, desde que inicio la pandemia del coronavirus, siente temor de contagiarse ya que afirma que las condiciones dentro del centro no son adecuadas.

¨Hay 9 camas, son literas, para 18 personas, pero está todo muy pequeño. No podemos estar a 6 pies como dicen de distancia una a la otra. Cuando hacemos línea para agarrar nuestro desayuno o nuestro lunck para la cena no hay ni 1 pie de distancia¨, aseguró Ruiz.

Brenda indicó que en marzo, una compañera de 61 años, regresó de la corte con síntomas de gripe pero no recibió atención médica de inmediato.

¨Duranro días para atenderla y como tenía mucha fiebre empezamos a ponerle comprensores en su frente, en su pecho y ya cuando vieron que estaba bien mal trajeron una enfermera¨, dijo Brenda.

Aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados de coronavirus dentro del centro de detención, Brenda teme contagiarse con el virus, luego de haber tenido síntomas ¨me da temor porque no son rapidos. No hacen lo que tienen que hacer. Yo digo que me tenían que haber hecho la prueba del COVID-19 y no nos la hicieron, Aquí es muy fácil contagiarse de cualquier cosa porque estamos unos encima de otros¨, aseveró Brenda.

Miriam Aroni Krinsky, directora ejecutiva de Fair and Just Prosecution, aseguró que hay detenidos y trabajadores contagiados, pero no se tienen datos exactos porque inmigración no los ha compartido.

¨Este es un asunto de salud pública, que nos debería importar a todos porque muchos de los involucrados regresan a sus casas y pueden propagar la enfermedad¨, dijo Krinsky.

La abogada indicó que la situación en los centros de detención provocó una demanda colectiva que fue interpuesta el martes contra ICE por violaciones a los derechos constitucionales de inmigrantes detenidos en la cárcel del condado Yuba y Mesa Verde en Bekersfield.