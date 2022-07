Buscan a conductor prófugo tras arrollar mortalmente a un niño en High Desert

Dos familias viven momentos de agonía después de que dos niños pequeños fueran atropellados por un conductor mientras conducían todoterreno en High Desert mientras celebraban el fin de semana del 4 de julio.

Los investigadores de la Patrulla de Caminos de California (CHP) dijeron que el conductor abandonó el lugar tras arrollar mortalmente a un niño y herir gravemente al otro.

Los miembros de la familia estaban dentro del hospital el martes, esperando un milagro.

También exigían que el conductor se presente después de que dejó a dos niños pequeños tirados en un camino de terracería.

“Mi hija tiene 11 años. Mucha gente la quiere”, dijo Felicia Núñez.

Su hija es Christina Bird, a quien los miembros de la familia dicen que le encanta bailar. La familia compartió un video de ella con su amigo cercano, Jacob Martínez, de 12 años. Dicen que es más como un hermano para Christina.

"Mi sobrino fue destrozado. Lo pisotearon hasta la muerte", dijo Daisee Montano.

El 2 de julio, alrededor de las 9 p. m., los miembros de la familia dicen que Jacob y Christina viajaban en un vehículo todo terreno cerca del campamento de su familia en el desierto de Apple Valley cuando fueron atropellados por otro vehículo.

La llamada llegó cerca de la Autopista 15 en Stoddard Wells.

El impacto fue tan violento que el casco de Jacob salió volando.

"Nos dijeron que la primera persona que trató de realizar RCP a mi sobrino lo giró, pero la única parte que giró fue la mitad superior de su cuerpo porque estaba tan roto que supimos de inmediato que estaba muerto", dijo Montano. "Y mi hermano estaba llorando en el suelo para ayudar a su hijo a volver a la vida".

Christina ahora se aferra a la vida en el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda.

“Tiene múltiples huesos rotos, fémures rotos, peroné. Le cortaron la médula espinal al cerebro”, dijo Felicia Núñez, la madre de la niña.

“Ella está tirada allí ahora sin vida y tratando de luchar por su vida”, dijo el tío de la víctima, Ernie Núñez.

Los investigadores de CHP están buscando al conductor de un Polaris Razor Turbo S o S4 naranja 2021.

Los testigos dicen que el conductor se detuvo brevemente después del choque y luego apagó las luces antes de alejarse lentamente.

"¿Por qué huir? ¿Por qué huir? Dejaste morir a dos niños", dijo Daisee Montano.

Los familiares llaman cobarde al conductor por no ayudar a los niños. Un miembro de la familia leyó una declaración del padre de Jacob con una poderosa promesa.

“Jacob: papi te quiere mucho y no vamos a parar hasta que hagas justicia”, dijo Kassandra Martínez.

Los investigadores de CHP están pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el caso que los llame.

