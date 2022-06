Piloto de avioneta resulta herido tras accidente cerca de casa de Hemet

El piloto de un avión pequeño fue hospitalizado el martes después de que una avioneta se estrellara cerca de una casa y se incendiara en la comunidad de Hemet, en el condado de Riverside.

El piloto sufrió heridas graves, dijeron las autoridades. No quedó claro de inmediato si había alguien en la casa en el momento del accidente, ocurrido a las 9:35 a.m.

El avión parecía haberse estrellado contra una pared de bloques alrededor de la casa cerca de Mustang Way y Warren Road.

Los detalles sobre por qué se estrelló el avión no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.