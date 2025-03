Fuerzas de seguridad federales descendieron en un negocio en El Cajón unincorporated el jueves para ejecutar una orden de registro contra un negocio que se sospechaba de emplear a inmigrantes indocumentados, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Decenas de agentes con chalecos antibalas y personas esposadas formando filas fueron vistos en una zona industrial a lo largo de la Avenida Magnolia en El Cajón alrededor de la 1 p.m. del jueves.

La operación estaba dirigida contra la empresa BJS & T Enterprises Inc, que opera como San Diego Powder & Protective Coatings, y en ocasiones como contratista del Gobierno. La orden de registro emitida el jueves, fue aprobada por la juez federal Barbara L. Major, quien dijo que los investigadores iban a investigar el lugar de trabajo por emplear a inmigrantes indocumentados, usar documentos fraudulentos y hacer declaraciones falsas a la Administración del Seguro Social.

Evelin Leyva dijo a NBC 7 en el lugar que su cuñado trabaja para la empresa y estaba dentro de la fábrica durante el incidente ocurrido este jueves. Cree que fue detenido.

"Me siento muy triste porque todos los que estaban dentro, están trabajando. No están haciendo nada. No son delincuentes. Así que no sé por qué están haciendo esto", dijo Leyva. "Sólo es un trabajador dedicado. No es un delincuente. No estamos aquí porque seamos criminales. Estamos aquí porque tenemos el sueño americano. Todo el que viene, viene a trabajar. Entiendo que hay gente mala, pero también tienen que entender a la gente buena".

Los investigadores buscaban registros operativos como horarios de trabajo, citas laborales y contratos, así como registros financieros e información sobre nóminas e impuestos, según la orden de detención expedida. También tenían previsto acceder a archivos de personal y comunicaciones internas que pudieran proporcionarles detalles sobre la contratación de personas en San Diego Powder & Protective Coatings.

La diputada federal Sara Jacobs, que supervisa el Distrito 51, que incluye El Cajón, dijo que su oficina "ha presentado consultas al DHS y al ICE para averiguar qué está pasando y garantizar que se está siguiendo el debido proceso, pero no tenemos más detalles sobre esta operación".

El Consejo de la Ciudad de El Cajón, de la que Wells es un miembro con derecho a voto, aprobó recientemente una resolución que consolida la intención de la ciudad para trabajar con las autoridades federales de inmigración, pero no estaba claro si la ciudad ayudó a los investigadores en este caso.

El alcalde de El Cajón, Bill Wells, puso en duda que la resolución de la ciudad tuviera algo que ver con la aplicación de la ley este jueves. Wells dijo que no sabía cuándo exactamente la operación se produciría, o donde, pero le dijeron que los funcionarios de inmigración estaría en la ciudad esta semana.

"No sé nada de este grupo concreto de personas. Sólo te digo que estoy juntando todos los elementos basándome en lo que veo que ocurre en todo el país, en mis propias deliberaciones", dijo Wells. "Me sorprendería mucho que no se tratara de gente peligrosa".

El negocio se encuentra en una parte de El Cajón que es supervisado por el Condado de San Diego, que tiene una política de no ayudar a los funcionarios federales de inmigración - política que el Sheriff del Condado de San Diego Kelly Martínez ha dicho que no cumpliría. En su lugar, dijo que el Departamento del Sheriff continuaría notificando proactivamente a ICE de individuos con condenas penales permitidas por la ley estatal.

Esta noticia está en desarrollo. Los detalles pueden cambiar a medida que se publique la información.