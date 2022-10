Gasolina de mezcla para invierno y cómo podría ahorrarle dinero: lo que debe saber

Suena como el último sabor a café con leche en su cafetería favorita, pero en realidad puede ser clave para ahorrarle unos cuantos dólares extra en la gasolinera, donde los precios se han disparado.

El viernes, el gobernador Gavin Newsom envió una directiva a la Junta de Recursos del Aire de California, pidiéndole a la agencia que tome las medidas necesarias para liberar antes la gasolina de mezcla para invierno.

Los reguladores del aire están permitiendo “la fabricación, importación, distribución y venta de gasolina de mezcla para invierno” a partir de un mes antes del 31 de octubre, cuando normalmente comienza el proceso, dijeron en un aviso a los vendedores.

Los precios de gasolina en California continúan aumentando todos los días, amenazando con superar los registros históricos alcanzados hace apenas unos meses.

Pero, ¿qué es la gasolina de mezcla para invierno y cómo ayudaría a bajar los precios de la gasolina si hubiera más disponible a principios del otoño?

¿Qué es la gasolina de mezcla para invierno?

La gasolina viene en muchas variaciones diferentes, según el lugar donde se vende la gasolina y qué regulaciones existen, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos

El tipo de gasolina que se vende en un estado que limita ciertas emisiones será diferente a la gasolina que se vende en un estado sin esas restricciones, por ejemplo.

Otro factor que puede cambiar el grado de la mezcla de gasolina que se vende es la época del año. Ahí es donde entran en juego las mezclas de gasolina de verano e invierno.

Según GasBuddy, una aplicación dedicada a ayudar a las personas a ahorrar dinero en gasolina, las temperaturas más altas en el verano significan que la gasolina tiene más posibilidades de evaporarse del sistema de combustible de un automóvil durante esa época del año.

Para evitar esa evaporación, y el smog asociado y el aumento de las emisiones que puede producir, las refinerías de petróleo cambian sus mezclas de gasolina.

La gasolina de mezcla para verano tiene una “Presión de Vapor Reid” (RVP) más baja, lo que significa que es menos volátil y es menos probable que se evapore a altas temperaturas. Asegurarse de que la gasolina cumpla con esos estándares lo convierte en un combustible de mayor calidad, lo que aumenta el costo.

Pero en el invierno, cuando las temperaturas son más bajas y hay menos riesgo de que la gasolina se evapore, las refinerías no necesitan hacer ese trabajo extra.

El combustible de mezcla para invierno de grado más bajo tiene una presión de vapor Reid más alta, lo que en realidad es útil en el invierno porque significa que su automóvil puede encender el combustible más fácilmente en temperaturas frías.

¿Cómo podría ayudar la gasolina de mezcla para invierno con los altísimos precios de la gasolina en California?

Muchos en California, incluida la Junta de Recursos del Aire, no están seguros de por qué los precios de la gasolina son tan altos en el estado.

“El mercado de la gasolina en California actualmente está experimentando precios muy altos por razones que la industria no ha aclarado, pero que parecen incluir, en parte, un reciente incendio en una refinería, desafíos de mantenimiento en la refinería de la costa oeste, el huracán Ian y otros eventos geopolíticos”, dice el aviso de los reguladores.

La esperanza es que la producción de combustible de mezcla para invierno de grado inferior y más barato aumente la oferta sin agregar costos al proceso de refinación y conduzca a una caída en los precios de la gasolina en todo el estado.

Los precios de la gasolina suelen caer cuando entramos en los meses de otoño e invierno, con la producción de combustibles de mezcla para invierno, según GasBuddy.

La directiva de Newsom solo tiene como objetivo acelerar el proceso y bajar los precios antes en el año calendario.

¿El uso de combustible de mezcla para invierno antes disminuirá la calidad del aire?

Según los reguladores del aire, el impacto de usar combustibles de mezcla para invierno a principios de año debería ser “mínimo”.

“Se espera que cualquier impacto en la calidad del aire causado por esta acción sea mínimo y superado por el interés público en relajar temporalmente los límites de RVP”.

Otras regulaciones de emisiones y requisitos para la calidad de la gasolina siguen vigentes, dijo la Junta de Recursos del Aire.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.