Una adolescente sufrió una conmoción cerebral después que otra adolescente le diera un puñetazo en un juego de baloncesto femenino de Garden Grove el domingo.

Fue el segundo y último juego del torneo del jamboree de otoño en el Map Sports Facility el domingo. El torneo presenta a niños y niñas desde el segundo grado hasta el equipo universitario.

El equipo SoCal Blaze estaba arriba por al menos 15 puntos cuando un jugador del equipo Dream Academy intentó un tiro de 3 puntos pero falló.

Momentos después, un video impactante muestra al mismo jugador golpeando al escolta del otro equipo, de 15 años.

Tan pronto como le lanzan el puñetazo a la niña, Lauryn Ham, y golpea el suelo, se puede escuchar el silbato del árbitro a todo volumen sobre las imágenes.

Alice Ham no estaba en el juego de su hija, pero según el árbitro del juego, se dijo algo antes de que golpearan a Lauryn.

El árbitro le dijo a la estación hermana NBCLA que la madre de la otra niña supuestamente le dijo a su hija: "Será mejor que vayas a golpearla".

"Lo hizo con intención. Una madre que incita a la violencia diciéndole a su hija que vaya y ataque a mi hija", dijo Ham.

NBCLA se acercó a los organizadores del torneo en el Club Atlético del Valle del Antílope pero no obtuvo respuesta.

Según el entrenador del SoCal Blaze, el adolescente que lanzó el golpe es de Los Ángeles. Fue expulsada del gimnasio. El entrenador dice que el árbitro canceló el juego.

NBCLA no identifica a la adolescente por ser menor de edad.

La madre de Lauryn Ham dice que el amor de su hija por el baloncesto comenzó en segundo grado. Continuó jugando en la escuela secundaria, luego tomó sus habilidades con el aro como alero en el juego de clubes.

La madre señala que la lesión que sufrió en la cancha fue diagnosticada como una conmoción cerebral. La menor se recupera en casa.

"Es un incidente muy desafortunado que involucra a dos niñas menores de edad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para investigar todo y cualquier cosa que sucedió. Una vez que obtengamos toda la información necesaria, haremos una declaración", dijo a NBCLA un abogado de la familia de la otra niña de 14 años.

En cuanto a Alice Ham, considera que el puñetazo es un asalto y dice que ha presentado un informe policial.

