¿Dónde está Maya? Fiscalía dice que esposo la mató para evitar el divorcio

CHULA VISTA, California - El esposo de May "Maya" Millete, madre de tres hijos de Chula Vista que desapareció en enero de 2021, ha sido arrestado por el "asesinato" de su esposa, confirmaron las autoridades la tarde del martes durante una conferencia de prensa.

Según la policía de Chula Vista, Larry Millete, de 40 años, fue arrestado por la muerte de su esposa May Millete el 7 de enero. Se encuentra detenido en la cárcel sin derecho a fianza; la lectura de cargos ocurrirá el jueves a la 1:30 p.m.

La Fiscal del Distrito de San Diego, Summer Stephan, dijo en una conferencia afuera del Departamento de Chula Vista que aunque aún no han encontrado el cuerpo de May Millete, tienen suficientes pruebas para resolver el caso y presentarle cargos a Larry Millete de asesinato.

"Hay jurisprudencia que usaremos que aclara aún más que un cuerpo desaparecido es evidencia circunstancial de que hubo un crimen y que fue un asesinato, porque alguien que se quita la vida no puede esconder su cuerpo", aclaró Stephan.

Larry Millete se encuentra detenido sin derecho a fianza, fue arrestado por agentes del FBI y la policía de Chula Vista mientras se encontraba solo en su casa.

Según Stephan, un evento desencadenante está detrás de estos tipos de casos citando una relación tóxica en la que Millete hablaba de divorcio con su esposo. "El 7 de enero May ya no hablaba de divorcio. Ella dio ese paso y la última llamada que informó que hizo fue a un abogado de divorcios", agregó.

Ya no hubo más llamadas.

La jefa de policía de Chula Vista, Roxana Kennedy, la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, y miembros del Departamento de Policía de Chula Vista, muchos de los cuales llevaban cintas moradas por el mes de concientización sobre la violencia doméstica, proporcionaron más detalles sobre el arresto, incluido el hecho de que Larry fue detenido a las 11:41 a.m.

Roxana Kenedy, jefa de la policía de Chula Vista, brinda los detalles del arresto de Larry Millete en su casa en Chula Vista.

Estaba solo en el momento del arresto, dijo Kennedy a la multitud, que respondió a las declaraciones con un fuerte aplauso y gritos de celebración.

"El objetivo principal era traer a May de regreso a su familia o hacer justicia a la persona o personas responsables de su desaparición", dijo Kennedy.

Las autoridades esperan que ahora que Larry Millete está bajo custodia, más personas se acerquen a reportar alguna pista en el caso sin temor a represalias.

"Hemos experimentado eso repetidamente", dijo Stephan. "Ahora es el momento, esperamos, que se presenten si tienen alguna información".

En un nuevo detalle del caso, Stephan dijo que se creía que el cuerpo de Millete habría sido trasladado en un Lexus y pidió a los miembros de la comunidad que intentarán recordar sobre posibles avistamientos de un Lexus detenido o estacionado en cualquier lugar del condado o la región el 8 de enero de 2021.

EL POSIBLE MOTIVO DEL CRIMEN

Stephan también reveló por primera vez el martes que Larry había estado visitando a "lanzadores de hechizos", personas que pretendían ejercer poderes mágicos de persuasión, antes de que Millete desapareciera en un esfuerzo por hacerla querer permanecer en la relación.

"Nunca he tenido un caso en el que esto haya estado involucrado… pero cuando llegó diciembre de 2020, esos mensajes para los lanzadores de conjuros eran mucho más amenazantes", dijo Stephan. "Él estaba pidiendo que May quedara incapacitada, que May estuviera en un accidente, que acabara con huesos rotos para que ella pudiera quedarse en casa, mostrando así sus ideas homicidas de dañar a May”.

Si usted o alguien que conoce está siendo abusado por una pareja actual o anterior, llame al la Línea Nacional Directa para la Violencia Doméstica (1-800-799-7233) para obtener apoyo y asistencia confidencial.

Millete programó una cita con un abogado de divorcios para el 12 de enero, dijo Stephan, y agregó que no pudo programarla para el 7 de enero porque se planeó una fiesta para el cumpleaños de su hija.

Según la fiscalía, Larry Millete habría enviado un texto diciendo: "Creo que ella quiere quebrarme, y estoy temblando por dentro, estoy listo para quebrarme".

Millete desapareció el 7 de enero, desapareció sin dejar rastro y dejó a sus tres hijos, entonces de 4, 9 y 11 años.

Los familiares de la madre de Chula Vista que desapareció sin rastro en enero 2021, se pronunciaron tras el arresto de Larry Millete.

"Los detectives han compartido pistas y pruebas sobre la desaparición de May con el grupo de trabajo de varias agencias. Los investigadores han llevado a cabo numerosas órdenes de registro en ubicaciones físicas, evidencia digital y contenido de redes sociales, así como entrevistas con testigos para generar nuevas pistas y obtener evidencia. Los investigadores también han hecho un seguimiento de cada pista recibida desde la desaparición de May", dijo la policía en un comunicado.

Su familia la vio por última vez en su casa alrededor de las 5 p.m., dos días antes de que la familia realizara un viaje planeado a Big Bear para el cumpleaños de su hija.

Hace siete años, la residente de Chula Vista desapareció sin dejar rastro.

Los investigadores han seguido una serie de pistas en la desaparición de Millete, mientras la comunidad ha apoyado en varias búsquedas en persona y en línea

El 22 de julio, los investigadores confirmaron que el esposo de Millete, Larry, fue nombrado como una persona de interés en el caso.

La declaración se produjo en una audiencia el 21 de julio relacionada con una Orden de restricción de violencia con armas de fuego (GVRO) emitida en la casa de la familia Millete el 7 de mayo. Se vio a los investigadores llevando lo que parecían ser armas largas y cajas de municiones fuera de la casa.

Autoridades registraron la vivienda y se llevaron un vehículo

En total, los investigadores han entrevistado a 87 personas sobre la desaparición de Millete y han dado seguimiento a 130 pistas. Se han redactado 67 órdenes de cateo que abarcan “residencias, vehículos, dispositivos móviles y electrónicos, registros de detalles de llamadas, registros financieros, redes sociales y datos en la nube”, según la policía.

Maricris Drouaillat, la hermana de Maya, y su esposo Richard, dijeron que sus vidas han sido una pesadilla y que la madre de tres hijos desapareció sin dejar rastro. En cuanto al nombramiento de Larry Millete como una persona de interés, “no es una sorpresa para nosotros”, dijeron.

Los familiares y seres queridos se han estado reuniendo semanalmente para formar círculos virtuales de oración en honor a Maya Millete. También han estado organizando grupos de búsqueda independientes en lugares de todo el condado, así como recaudaciones de fondos desde su desaparición.

CVPD dijo que el objetivo de la orden era obtener pruebas y pistas adicionales sobre el paradero actual de Millete.

Desde que desapareció, Millete no ha respondido llamadas telefónicas ni mensajes de texto, según los investigadores.

Los investigadores describieron a Maya como de 5 pies y 2 pulgadas de alto y 105 libras, con cabello castaño, ojos marrones y pecas. Su familia dijo que tiene un tatuaje en la muñeca.

La policía está instando a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que se comunique con los detectives de CVPD al (619) 691-5139. Se puede llamar de forma anónima a Crime Stoppers al (888) 580-8477.

Según la fiscalía, en el condado de San Diego, hay un promedio de 13 homicidios relacionados con la violencia doméstica cada año. Este tipo de asesinatos representan 14% de todos los homicidios en el condado.

Ya son más de cinco meses dese que la madre de Chula Vista desapareció sin dejar rastro.

La policía de Chula Vista y oficiales federales responden a la casa de May “Maya” Millete después del arresto de su esposo.