Coyote ataca a niña de dos años en Fountain Valley Park

Las autoridades buscan a un coyote que atacó a una niña de 2 años a principios de esta semana en un parque del condado de Orange.

El ataque, del que no se informó de inmediato, ocurrió en Mile Square Park en Fountain Valley, alrededor de las 8:30 p.m.

Los detalles sobre las lesiones de la niña no estuvieron disponibles de inmediato.

Una niña sufrió heridas graves en un encuentro con un coyote el jueves por la noche en una playa del sur de California.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que se comunique con 916-508-7095.

Otros ataques relacionados

Fountain Valley está a unas seis millas al noreste de Huntington Beach, donde varios avistamientos de coyotes y un ataque en la playa llevaron a una serie de reuniones de seguridad comunitaria.

Una niña fue hospitalizada con lesiones que no ponen en peligro su vida cuando fue atacada por un coyote en abril cerca del muelle de Huntington Beach.

El ADN de ese coyote coincidía con las muestras de uno de los dos coyotes a los que dispararon y mataron después del ataque.

A principios de este mes, la cámara de seguridad de una casa de Huntington Beach captó a un coyote cuando atacó a un perro de la familia. El coyote saltó una pared de 6 pies, agarró a uno de los perros por el cuello y lo arrastró por un patio.

Una pareja logró asustar al coyote y salvar a su cachorro con un truco que aprendieron viviendo en el "reino de los coyotes".

El perro más grande de la familia, un labrador retriever llamado Cody, salió corriendo para salvar al perro más pequeño y ahuyentar al coyote.

¿Por qué atacan los coyotes?

Los coyotes son animales altamente adaptables que han aprendido a vivir cómodamente en muchos ambientes, incluso alrededor de humanos. Los expertos en vida silvestre dicen que hemos desempeñado un papel en parte al dejar la comida y la basura afuera para obtener un refrigerio atractivo.

Por naturaleza, temen a los humanos. Principalmente cazan roedores y ayudan a mantener esa población bajo control, pero no ignorarán una comida fácil.

Recomendaciones para evitar ataques de coyotes

Aquí hay una lista de precauciones contra coyotes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Nunca alimente ni intente domar a los coyotes. El resultado pueden ser conflictos mortales con mascotas o ganado, o lesiones graves a niños pequeños.

No deje niños pequeños o mascotas afuera sin supervisión.

Instale iluminación sensible al movimiento alrededor de la casa.

Recorte los arbustos a nivel del suelo para reducir los escondites.

Tenga en cuenta que los coyotes son más activos en la primavera, cuando alimentan y protegen a sus crías.

Si lo sigue un coyote, haga ruidos fuertes. Si esto falla, arroje piedras en la dirección del animal.

Si un coyote ataca a una persona, comuníquese de inmediato con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre más cercano o con la oficina del orden público.

Coloque la basura en recipientes bien cerrados que no se puedan volcar.

Retire las fuentes de agua, especialmente en climas secos.

Traiga mascotas en la noche y no deje comida para mascotas afuera.

Evite el uso de comederos para pájaros, ya que atraen roedores y otras presas de coyote.

Proporcione recintos seguros para conejos, aves de corral y otro ganado.

Recoja la fruta caída y cubra las pilas de abono.

Pide a tus vecinos que sigan estos consejos.

