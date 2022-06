Un muerto tras tiroteo cerca de un restaurante de comida rápida en Fontana

La policía de Fontana investiga un tiroteo con un oficial involucrado en un tiroteo que tuvo lugar en un restaurante de comida rápida en Fontana que condujo a una persecución el martes por la noche.

El incidente ocurrió alrededor de las 7 p.m., cuando los oficiales intentaron hacer contacto con un vehículo en un restaurante Jack in the Box en la autopista 15, en la salida de la Avenida Sierra, según el oficial Steve Reed del Departamento de Policía de Fontana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según la policía de Fontana, los oficiales se acercaron a un vehículo ocupado por dos personas y cuando el oficial notó un arma en el automóvil, se produjo un disparo por parte de un oficial.

El vehículo se dio a la fuga y comenzó una persecución, la cual terminó cerca de la autopista 10 en sentido este, a la altura de la salida a la Avenida Tennessee tras una maniobra conocida como PIT.

El conductor fue detenido y el pasajero fue declarado muerto.

La policía dice que había un arma en el vehículo.

Se desconocen las identidades de los sospechosos. Ningún oficial resultó herido.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.