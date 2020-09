Fiscal de San Diego pide a Gobernador de California considerar riesgos por cierre de escuelas

SAN DIEGO- La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, envió una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, solicitando que se reconsidere la permanencia de cierre de las escuelas como medida sanitaria ante la pandemia del COVID-19.

En su carta, Stephan manifiesta su preocupación por el efecto negativo en la educación de los pequeños y la violencia doméstica que pueden estar pasando muchos de ellos al estar confinados en sus casas.

En su primer argumento, la fiscal señala que "los expertos en educación enfatizan que el desarrollo social y emocional se detiene cuando los niños no están en las aulas. Los padres y maestros discuten el hecho de que los niños, especialmente los que tienen necesidades especiales, no pueden aprender de forma remota. A pesar de que el desarrollo social y académico saludable de todos los niños es primordial, no se puede abordar si los niños no están seguros en su entorno familiar."

Stephan aseguró que ha habido un aumento drástico en el comportamiento depredador infantil en el Internet mientras los niños no han estado en la escuela. Y que los informes del condado de San Diego del grupo de trabajo sobre delitos de Internet contra niños se ha triplicado durante los cierres de escuelas.

En la carta se cita que al vicepresidente del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) quien informó que en el primer trimestre de 2020, NCMEC se enteró que los depredadores abiertamente veían la pandemia como una oportunidad para atraer a los niños no supervisados a producir material sexualmente explícito. El NCMEC también informó que algunos traficantes de niños se han adaptado a la renuencia de los "compradores de sexo" a reunirse en persona debido a las peticiones a quedarse en casa.

Así mismo la Fiscal advierte que el cierre de escuelas impide que maestros puedan detectar y denunciar el abuso infantil.

"Una de las estadísticas que vimos en San Diego fue la drástica disminución en las llamadas a línea directa de abuso infantil una vez que se cerraron las escuelas. Se muestra una disminución del 37% en llamadas a la línea directa durante los meses de abril y una disminución del 41% en mayo de 2020 cuando

las escuelas estaban cerradas.", se lee. "Algunos podrían argumentar, esta es una gran noticia, y que el abuso infantil disminuyó durante este tiempo. Pero nosotros sabemos que el abuso no se detuvo de repente. Muchos de los informes a línea directa de abuso infantil proviene de los denunciantes legalmente obligados de nuestro estado, como maestros, consejeros y aquellos que tienen el deber de cuidar de nuestros hijos."

La Fiscal destaca tres puntos que pide considerar al Gobernador ante un cierre de escuelas:

La pornografía infantil y la explotación infantil aumentan cuando las escuelas están cerradas. Los datos de nuestro hospital infantil local muestran los peligros para los niños cuando las escuelas están cerradas. La disminución de la matrícula escolar y la falta de acceso a Internet debe ser considerado.

Finalmente señala que cuando los niños están en la escuela: