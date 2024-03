California: FBI realiza operativo en prisión donde reclusas habrían sido abusadas

Investigadores federales registraron nuevamente el lunes una prisión de mujeres en California.

Se confiscaron computadoras y documentos en una aparente escalada de una investigación de abuso sexual que duró años y que condujo a cargos previos contra un exdirector y otros empleados.

Más de una docena de agentes del FBI se encontraban en la Institución Correccional Federal de Dublín, dijo a The Associated Press (AP) una persona familiarizada con el asunto. El director, un director asociado y un capitán fueron retirados de la instalación, dijo la persona. La fuente no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

El FBI confirmó que había agentes en la prisión, ubicada a 21 millas al este de Oakland, pero se negó a dar detalles.

Una investigación de AP realizada en 2021 encontró una cultura de abuso y encubrimiento que había persistido durante años en la prisión. Ese informe provocó un mayor escrutinio por parte del Congreso y promesas de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de que solucionaría los problemas y cambiaría la cultura en la prisión.

Al menos ocho empleados, incluido el exdirector Ray García, han sido acusados de abusar sexualmente de reclusas. García fue condenado en 2022 por abusar sexualmente de prisioneras y obligarlas a posar desnudas en sus celdas.

“Han sido muy horrendas las cosas que las personas en la cárcel describen”, aseguró Emily Shapiro, voluntaria de la Coalición para las Mujeres Encarceladas en California.

Shapiro ha trabajado durante tres años visitando a las reclusas.

“Siento que la prisión se encarga de silenciar a quienes quieren decir las cosas y las meten a confinamiento solitario o las transfieren a otras prisiones federales, y durante un tiempo, aquellos que nos acompañaban para visitas legales eran sometidos a revisiones al desnudo y esto desanima a estos expertos”, explicó Shapiro.

Por su parte, BOP respondió por escrito a TELEMUNDO 48: “A raíz de acciones recientes hemos necesitado instalar a nuevos empleados ejecutivos en la Institución Correccional Federal en Dublín. Este nuevo grupo estará a cargo de desarrollar un plan para el futuro de dichas instalaciones”.

El escándalo ha sido uno de los muchos problemas que aquejan a BOP, que también se ve afectada por una rampante escasez de personal, suicidios y violaciones de seguridad.

Esta prisión enfrenta un total de 63 demandas civiles debido al presunto abuso sexual de mujeres encarceladas en ese lugar.