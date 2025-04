Se estanca esfuerzo de California de responsabilizar a petroleras por daños causados ​​por desastres naturales

SACRAMENTO, California - Legisladores californianos bloquearon un proyecto de ley que responsabilizaría a las compañías de petróleo y gas por los daños a las viviendas causados ​​por desastres naturales provocados ​​por el cambio climático, advirtiendo que podría elevar los precios de la gasolina.

El proyecto de ley habría permitido a las víctimas de desastres naturales, como incendios, inundaciones y huracanes, demandar a las compañías de combustibles fósiles por daños a sí mismas o a sus propiedades por un total de al menos $10,000. Las aseguradoras de viviendas también habrían podido reclamar daños y perjuicios bajo la legislación. La propuesta se anunció semanas después de que estallaran los incendios en el área de Los Ángeles en enero, que quemaron miles de viviendas y causaron las muertes de al menos 30 personas.

El Comité Judicial del Senado rechazó el proyecto de ley el martes por la noche, con la abstención de varios demócratas, pero dejó abierta la posibilidad de que se reconsiderara a finales de este año. Los opositores también afirmaron que amenazaría empleos en la industria energética al afectar negativamente a las empresas, y que sería difícil demostrar la responsabilidad de una compañía específica en un desastre natural en particular.

El senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco y autor del proyecto de ley, rechazó el argumento de que este provocaría un aumento en los precios de la gasolina. Afirmó que se trataba de responsabilizar a la industria de los combustibles fósiles por los impactos del cambio climático. El proyecto de ley habría aliviado la carga de los sobrevivientes del desastre y de las compañías de seguros para cubrir los costos de los daños, afirmó.

"La votación de hoy representa un revés para las víctimas de los incendios forestales de Los Ángeles y para el costo de vida en California", declaró Wiener en un comunicado. "Las víctimas de los incendios Eaton y Palisades, y de todos los desastres climáticos, merecen que se les rindan cuentas por las décadas de mentiras de las grandes petroleras que devastaron sus comunidades", agregó.

Cuando se queman combustibles fósiles como el petróleo y el gas para obtener energía, el dióxido de carbono y otras emisiones entran en la atmósfera terrestre, provocando el calentamiento del planeta. El cambio climático ha aumentado la frecuencia e intensidad de los desastres naturales.

La senadora estatal Anna Caballero, demócrata que representa parte del Valle Central, declaró antes de la votación que la decisión de los legisladores de no apoyar el proyecto de ley no debería interpretarse como una medida para restarle prioridad a la política ambiental. Añadió que la legislación no ayudaría a reconstruir las viviendas de quienes perdieron sus hogares en los recientes incendios.

"Si esto realmente resultara en una construcción de viviendas en las zonas afectadas por los incendios más rápida, mejor y con mayor eficiencia, probablemente lo apoyaría", dijo. "Pero, desde mi punto de vista, se trata más de abogados. Se trata de litigios", explicó.

Wiener afirmó que era importante que California se mantuviera a la vanguardia en materia climática, haciendo referencia a los esfuerzos del presidente Donald Trump por revertir las políticas ambientales.

Trump firmó el martes una orden ejecutiva para identificar las normas estatales que, según él, podrían obstaculizar el dominio energético de Estados Unidos. Denunció el programa de topes y comercio de emisiones de California, así como otras políticas climáticas en Nueva York y Vermont.

El fracaso del proyecto de ley de California se produce después de que los legisladores bloquearan en los últimos años una propuesta que habría responsabilizado a las compañías petroleras de los problemas de salud de las personas que viven cerca de los pozos petroleros.

California, un estado pionero en asuntos climáticos, ha aprobado políticas a lo largo de los años para limitar las emisiones de automóviles, cortadoras de césped, camiones y trenes. Sin embargo, algunas de estas medidas se han enfrentado a amenazas del gobierno de Trump. La Junta de Recursos del Aire del estado retiró sus solicitudes de aprobación federal para aplicar las normas que reducen la contaminación de los camiones y trenes diésel antes del regreso de Trump a la presidencia.

Otras normas importantes de California están en riesgo. La semana pasada, los republicanos del Congreso presentaron propuestas para bloquear las políticas estatales aprobadas por el gobierno del expresidente Joe Biden, que prohibirían la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035, reducirían las emisiones de escape de los vehículos medianos y pesados, y frenarían la contaminación por óxido de nitrógeno (que genera smog) de los camiones.