Enjambre de sismos, el mayor de magnitud 4.8, sacuden el este de San Diego, Tijuana y Mexicali

SAN DIEGO - Un puñado de sismos se produjeron cerca de Ocotillo, al este de San Diego y cerca de la frontera de Estados Unidos con México que se sintieron tan en ambos lados de la frontera.

El más grande de estos tuvo una magnitud 4.8 a unas 7 millas de Ocotillo y ocurrió a las 11:43 p.m. el jueves y tenía aproximadamente 5.5 millas de profundidad, informó la agencia.

"Un terremoto cercano a M5 es lo suficientemente grande como para sentirse a una distancia de 200 a 300 km (120 a 180 millas)", dijo el USGS en una publicación en X.

El temblor se consideró significativo debido a una combinación de factores, incluida la intensidad que sintió la gente de la zona. La herramienta "Did You Feel It" del USGS, generada por los usuarios, recopila informes de temblores cercanos a terremotos. El terremoto se sintió en todo San Diego, al este hasta Yuma y al norte hasta Oxnard y Victorville, según la herramienta. La gente también informó sentir temblores al otro lado de la frontera en Mexicali y Ensenada.

La aplicación Shake Alert, alertó a los usuarios del sismo, "Agáchese, cúbrase, y sujétese" segundos antes, indicando que un sismo de 5.2 se produjo en el Condado Imperial.

El gran temblor fue precedido por un terremoto de magnitud 3.3 10 minutos antes.

Esta mañana otro temblor de magnitud 2.6 sacudió la misma zona.

El siguiente terremoto se produjo a las 7:51 a.m. con una magnitud de 3.5 y una profundidad de unas 4 millas. A las 7:43 a.m., un terremoto de magnitud 2.6 fue seguido minutos más tarde por un terremoto de magnitud 3.5.

No hubo informes inmediatos de daños en el área.