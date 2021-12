Programa entrena personal para el combate de incendios en California

California está pasando por la peor temporada de sequía registrada en los últimos años, debido a eso, los incendios forestales son cada vez más grandes y peligrosos.

Según agencias de emergencia en California, en el 2021 se reportó el verano más caliente desde que inició el registro. Fue el año con la sequía más severa en un siglo y fue el tiempo en que se vio el terreno más amplio consumido por incendios forestales.

“En agosto pasado estuve en parte del equipo que estuvo en el Dixie Fire en el norte de California allá en Lake Tahoe”, destaca Oscar Bernal, bombero de la Asociación de Bosques y Bomberos Profesionales.

Bernal también estuvo en el Caldor Fire, y en el River Fire.

“Si he estado en situaciones peligrosas, situaciones cuando hay incendios en todo alrededor de ti y no hay escape”, destaca Bernal. “Pero con el entrenamiento que nos ha dado este programa uno sabe cómo mantener su persona”, destaca Bernal.

El entrenamiento al que se refiere Bernal es la preparación que recibió del Programa de Reclutamiento para Bosques e Incendios (FFRP). El programa tiene como misión preparar a futuros bomberos.

“Lo que hacemos es que obtenemos empleos para personas previamente encarceladas y les conseguimos oportunidades de trabajo en los servicios de combate de incendios”, señala Matthew Hudson, coordinador del FFRP.

Bernal, además de convertirse en bombero, ahora también forma parte del entrenamiento de nuevos reclutas.

Will Meyers, un bombero voluntario, relata el momento cuando el Dixie Fire deja prácticamente en cenizas el pueblo de Greenville, que también era su hogar.

“En un plazo de corto tiempo he logrado muchas cosas”, cuenta Bernal. “He logrado llegar a la casa, he logrado ir a los incendios que están manejados por el estado de California, por Cal Fire. He estado involucrado en los estudios y estoy a punto de recibirme con dos licenciaturas”.

FFRP busca ofrecer sus servicios a cualquier persona que desee entrenamiento combatiendo incendios. Los interesados pueden llenar una solicitud en su página web, haciendo clic aquí.

“El impacto es genial, desarrollamos habilidades personales y sociales para que ellos sean mejores padres, hermanos y hermanas”, dice Hudson.