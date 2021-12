En medio de la sequía, California avanza con la creación de un nuevo embalse

SACRAMENTO, California - En medio de una sequía severa, los reguladores de California votaron el miércoles para promover lo que podría ser el primer gran proyecto de almacenamiento de agua del estado en décadas, a pesar de las advertencias de grupos tribales y ambientalistas que argumentan que aceleraría la extinción de múltiples especies de salmón.

El voto de la Comisión del Agua de California aseguró que el proyecto seguirá siendo elegible para alrededor de $800 millones en fondos de los contribuyentes, lo que representa aproximadamente el 20% del precio de aproximadamente $4 mil millones del proyecto.

El embalse es uno de los siete proyectos de almacenamiento de agua programados para recibir fondos de un bono aprobado por los votantes en el 2014. La mayor parte del dinero se destinaría a ampliar los embalses existentes o construir programas de reciclaje de agua.

Pero el embalse de Sites es diferente porque inundaría un valle en las montañas de la cordillera de la costa de California para crear un nuevo lago que los partidarios estiman que sería suficiente para abastecer a 3 millones de hogares por año cuando se llenara al máximo.

California no ha construido un nuevo embalse importante desde 1979. Desde entonces, múltiples sequías han agotado el suministro de agua del estado y han renovado los pedidos de más formas de capturar y almacenar agua de los principales ríos y arroyos del estado.

“El proyecto del Embalse de Sitios no va a resolver todos nuestros problemas”, dijo Jerry Brown, director ejecutivo de la Autoridad del Embalse de Sitios, y quien no está relacionado con el ex gobernador de California con el mismo nombre. "Si no hacemos absolutamente nada, puedo garantizarles que las cosas empeorarán".

La Comisión del Agua de California dijo el miércoles que el proyecto es factible, lo que significa que ha cumplido con todos los requisitos para seguir siendo elegible para la financiación pública. Aún quedan muchos pasos por delante para que el proyecto reciba fondos públicos, por lo que se requirió la aprobación de la Comisión del Agua antes de fin de año para que el proyecto mantuviera su elegibilidad.

Los grupos ambientales y tribales se quejaron de que la Comisión del Agua actuó prematuramente al decir que el proyecto era factible, especialmente porque las revisiones ambientales requeridas por las leyes estatales y federales no se han completado.

La mayoría de los principales embalses de California están conectados a ríos y dependen de la gravedad para llenarlos con agua que proviene del deshielo de las montañas. El embalse de Sites tendría agua bombeada desde el cercano río Sacramento.

La idea detrás del embalse es tomar agua del río solo cuando tenga agua adicional para dar, como durante grandes tormentas como una en octubre pasado que estableció un récord de lluvia en Sacramento en un solo día. Los grupos ambientalistas dicen que eso no tiene sentido porque toda el agua de los ríos tiene un propósito importante.

“No existe el exceso de agua en el medio ambiente”, dijo Steve Evans, director de ríos de California Wilderness Coalition. “Esa agua es necesaria para la pesca y la calidad del agua en los ecosistemas río abajo y cada vez que las sacas del sistema tienes un impacto ambiental”.