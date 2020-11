Dos hombres acusados de prender en fuego una sucursal de banco Chase en protestas en La Mesa

LA MESA- Autoridades en conjunto anunciaron el martes que dos hombres habían sido arrestados, acusados ​​de múltiples cargos criminales relacionados con los disturbios que tuvieron lugar en La Mesa en mayo después de un día de protestas pacíficas.

Las protestas en La Mesa tuvieron lugar después de la muerte bajo custodia de George Floyd en Minneapolis y el controvertido arresto de un hombre negro, Amaurie Johnson, por el oficial de la policía de La Mesa (LMPD, por sus siglas en inglés) Matt Dages, un oficial blanco, cerca de una parada de tranvía en La Mesa. Todos los cargos contra Johnson fueron retirados posteriormente.

El sospechoso fue identificado como Estrada Silva de 25 años de edad, y es acusado de realizar saqueo en una tienda en La Mesa.

Una sucursal del Banco Chase, y una sucursal cercana de Union Bank en la cuadra 4750 de Spring Street fueron destruidos la noche del 30 de mayo después de que los asaltaran y les prendieran fuego.

Agentes de la oficina de campo del FBI en San Diego emitieron un comunicado el martes, junto con los departamentos de policía de La Mesa y San Diego, diciendo que el residente de San Diego, Alexander Jacob King, de 19 años, fue arrestado el lunes, acusado del incendio provocado de la sucursal del Banco Chase.

Las autoridades dijeron que King fue fichado por cargos de incendio provocado de una estructura y saqueo.

El lunes también fue arrestado Ricky Bernard Cooper, de 33 años. Los agentes dijeron que fue fichado por cuatro cargos de saqueo y un delito grave de incendio intencional de una estructura. Ambos casos están ahora bajo revisión por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, según el FBI.

Los arrestos del lunes no fueron los primeros relacionados con los eventos en La Mesa en mayo. A principios de junio, LMPD detuvo a Rey Estrada-Silva, residente de La Mesa de 25 años, acusándolo de saquear la tienda Play It Again Sports en el centro comercial La Mesa Springs en University Avenue y La Mesa Boulevard. King y Cooper están detenidos en la cárcel del centro de San Diego.

Las autoridades dijeron que aún no han fijado una fecha para sus comparecencias.