Detienen a más de una docena de migrantes que viajaban en una panga en Point Loma

SAN DIEGO- Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzaron una búsqueda en las costas de Point Loma el lunes que una panga naufragara con más de una decena de migrantes que intentaban cruzar hacia San Diego.

La pequeña embarcación fue encontrada por un surfista que notificó a los salvavidas alrededor de las 8 a.m. en la arena boca abajo mientras las olas la golpeaban.

Los funcionarios de CBP recorrieron la costa en helicóptero, bote y embarcación personal, para ver si alguien había estado en la panga o si alguien estaba en el agua.

Un funcionario de SDFD dijo que 13 personas, 10 hombres y tres mujeres fueron rescatados en frente de la Universidad de Point Loma Nazarene.

En el bote en el que navegaban 13 migrantes y dos polleros, perdió el control en medio del oleaje y terminó encallado, informó Wendi Lee, vocera de la patrulla fronteriza.

"Dos polleros intentaron escalar las piedras o las rocas del mar, pero resbalaban y ahí fue donde todos fueron arrestados. No todos traían salvavidas y la panga venía sobrecargada", dijo Lee a Telemundo 20.

Uno por uno, los rescatistas llevaron a las personas a un bote oficial, mientras vigilaban desde el aire. Los detenidos fueron puestos bajo custodia de CBP una vez que concluyera el rescate.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos investigan el incidente.

Aumentan rescates marítimos de migrantes

De acuerdo con CBP, en la frontera sur de Estados Unidos, las operaciones marítimas han aumentado: en 2019 arrestaron 2,098 personas comparado con 1,552 en lo que va de este año.

"Las cifras por zonas marítimas han subido, en lo que va del año, más de 500 migrantes fueron arrestados y el año pasado un poco más de 600, entonces sí ha escalado muchísimo", aseguró Lee.

Según defensores de inmigrantes, los que cruzan lo hacen con desdesperación.

"Especialmente familias centroamericanas que están en Tijuana y en Juárez, en otras ciudades fronterizas se han quedado sin apoyo en la pandemia. No tienen comida, no tienen apoyo legal y sus casos de asilo no han avanzado porque ha sido parte de la estrategia oficial", aseveró Fernando García, director de red fronteriza por los derechos humanos.