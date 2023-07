Encuentran a un hombre muerto en el Parque Nacional del Valle de la Muerte

El calor extremo parece haber causado la muerte de un hombre de California en el Parque Nacional Valle de la Muerte el lunes por la mañana, dijeron funcionarios del parque el miércoles.

El cuerpo del hombre fue encontrado el lunes, alrededor de las 10 a.m., por un trabajador de mantenimiento que vio un automóvil al costado de la carretera con dos llantas ponchadas, dijo el Servicio de Parques Nacionales (NPS) en un comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El sedán tenía dos llantas ponchadas pero no chocó, dijo. El aire acondicionado no funcionaba y la ventanilla del conductor estaba bajada, lo que sugiere que no funcionaba cuando el hombre conducía, según la agencia.

La marca aún no supera la de 134 establecida el 10 de julio de 1913

“La investigación inicial sugiere que una enfermedad relacionada con el calor pudo haber causado que el conductor se saliera de la carretera”, dijo el servicio de parques.

La temperatura alta el día anterior fue de 126°F mientras que la temperatura baja durante la noche fue de 98°F, indicó el NPS en el comunicado.

El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calientes de la Tierra.

La temperatura más alta registrada en la Tierra fue en Furnace Creek en el Valle de la Muerte, en 1913, a 134 grados, según el Archivo de Extremos Climáticos y Meteorológicos Mundiales de la Organización Meteorológica Mundial.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.