Aumento de casos de COVID-19 presiona al suministro de oxígeno doméstico

Durante meses, la pandemia ha ejercido presión sobre la oferta de diferentes bienes y servicios, desde papel higiénico hasta alimentos en el supermercado.

Pero a medida que el último aumento de COVID-19 infecta a personas en Estados Unidos,algunos proveedores se ven obligados a mover equipos para llevarlos a hospitales en áreas de alta demanda como California.

Eso es un desafío para algunos proveedores que venden oxígeno doméstico.

Según el MemorialCare Saddleback Medical Center, el proveedor de oxígeno para el hogar, Apria, les notificó formalmente que el suministro de la compañía ahora es "escaso".

En un comunicado, Apria le dijo a la estación hermana NBC4 que "el aumento de COVID más reciente ha creado un aumento en la demanda de equipos de oxígeno para el hogar".

Paul Young, un representante de la Asociación de Hospitales del Sur de California dice que no le sorprende.

"Creo que el problema del oxígeno es una escasez mundial", dijo. "No es específico del sur de California. Definitivamente lo experimentamos durante el oleaje invernal".

MemorialCare Saddleback dijo que "actualmente tienen proveedores adecuados que brindan a los pacientes oxígeno en el hogar", y agregó que "desde el aumento anterior a principios de este año, hemos implementado medidas para asegurar que mantenemos un suministro adecuado".

Aun así, el neumólogo de Los Ángeles, el Dr. Thomas Yadegar, se preocupa por la posible escasez futura, especialmente durante el invierno.

"Las consecuencias son nefastas", dijo. "Y, lamentablemente, nuestro sistema médico, por muy bueno que sea, no tiene recursos ilimitados".

Si no hay suficiente oxígeno en el hogar, explicó Yadegar, los pacientes no pueden ser enviados a casa cuando sea el momento de ser dados de alta. Eso significa que terminarán quedándose en los hospitales por más tiempo.

"Eso crea un retraso en nuestro hospital en términos de pacientes que pueden estar en la sala de emergencias que requieren admisión y están esperando camas", dijo.

Un factor que contribuye, según la Asociación de Hospitales, es que los pacientes no devuelven la bombona de oxígeno a casa cuando terminan de usarlo para que pueda ser reutilizado por otra persona.

¿Una posible explicación? Los pacientes se aferran a las bombonas porque temen volver a necesitarlas en el futuro.

Mientras tanto, Apria dice que está trabajando para que los hospitales y los pacientes reciban el oxígeno en el hogar que necesitan al hacer cosas como "redistribuir el inventario de los mercados menos afectados por los aumentos repentinos de COVID a los mercados más necesitados".

Eso incluye a California, dijo la compañía.

