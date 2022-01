Newson visita Los Ángeles para exponer su plan sobre combate de la pandemia

LOS ÁNGELES. — El gobernador Gavin Newsom visitará este miércoles un lugar de prueba en el sur del condado de Los Ángeles para destacar su paquete de respuesta de emergencia COVID-19.

Con el aumento de nuevos casos de coronavirus en todo el estado, la administración del gobernador de California, Gavin Newsom, propuso el sábado gastar otros $2,700 millones para ampliar las pruebas y aumentar el personal hospitalario, al tiempo que pidió una nueva ley para dar a los trabajadores más tiempo pagado. fuera si se enferman.

California tenía más de 10,100 personas hospitalizadas con el coronavirus el viernes, o aproximadamente la mitad del pico alcanzado durante el aumento del invierno pasado. La demanda de pruebas de coronavirus se ha disparado junto con las tasas de casos del estado, lo que dificulta que muchos se hagan la prueba en muchas partes del estado.

De los $2,700 millones en nuevos gastos, alrededor de $1,200 millones serían para pruebas, incluido el dinero para pagar la ampliación del horario y la capacidad en los sitios de prueba administrados por el estado, al mismo tiempo que se envían millones de pruebas a los departamentos de salud locales, las clínicas comunitarias y las escuelas. .

Newsom, un demócrata, quiere que la Legislatura estatal dominada por los demócratas apruebe de inmediato $1.4 mil millones del dinero para poder gastarlo ahora en lugar de esperar el comienzo del nuevo año fiscal el 1 de julio.

MÁS DINERO PARA LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

El estado ya tiene $1.7 mil millones para gastar en la lucha contra la pandemia, dinero que la Legislatura estatal aprobó el verano pasado. Pero la administración de Newsom dice que necesitan más dinero para continuar gastando al mismo nivel que la variante omicron continúa extendiéndose.

La variante omicron se propaga incluso más fácilmente que otras cepas de coronavirus y ya se ha vuelto dominante en muchos países. También infecta más fácilmente a quienes han sido vacunados o habían sido infectados previamente por versiones anteriores del virus.

Sin embargo, los primeros estudios muestran que omicron tiene menos probabilidades de causar enfermedades graves que la variante delta anterior, y la vacunación y un refuerzo aún ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte.

“Desde el primer día, California ha tomado medidas rápidas y directas para combatir el COVID-19 con políticas que han salvado decenas de miles de vidas, pero aún queda trabajo por hacer”, dijo Newsom en un comunicado de prensa.

Además de las pruebas, alrededor de $614 millones serían para el personal del hospital y $583 millones para la distribución de vacunas, lo que incluye una campaña de información pública que, según la oficina del gobernador, “combatiría la información errónea” y alentaría a las personas a vacunarse.

No está claro si los legisladores aceptarían gastar el dinero antes. El mes pasado, el presidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea, Phil Ting, un demócrata de San Francisco, dijo que no creía que fuera necesario apresurarse para aprobar nuevos gastos. Pero en ese momento, Ting dijo que las cosas podrían cambiar.

NUEVA LEY SOBRE DÍAS DE ENFERMEDAD

Una cosa que ha cambiado desde el mes pasado es que más personas están dando positivo por el virus. En los últimos siete días, el 21,7% de las personas analizadas para el virus han dado positivo. Esa es la tasa más alta jamás registrada en California.

Con más personas dando positivo, Newsom está pidiendo a la Legislatura estatal una nueva ley que requiera que las empresas brinden a los trabajadores más tiempo libre remunerado si se enferman. El año pasado, California tenía una ley que requería que las empresas con 26 empleados o más les dieran a sus trabajadores hasta 80 horas adicionales de licencia por enfermedad pagada por cosas como tener síntomas de coronavirus, programar una vacuna o cuidar a un niño que asiste a la escuela en casa.

Esa ley expiró en septiembre y los legisladores estatales no la extendieron. Ahora, Newsom quiere recuperarlo de alguna forma. Sin embargo, no está claro qué está pidiendo. Un comunicado de prensa de su oficina pidió "una nueva legislación para implementar políticas de licencia por enfermedad pagadas suplementarias dada la situación actual impulsada por la variante Omicron para proteger mejor a nuestros trabajadores de primera línea". No proporcionó más detalles.

La ley del año pasado fue un poco más fácil de cumplir para las empresas porque muchas de ellas calificaban para un crédito fiscal federal sobre la nómina que les reembolsaría la mayor parte del dinero que tenían que pagar a sus trabajadores mientras se tomaban el tiempo libre adicional. Pero ese crédito fiscal expiró a fines de septiembre, según el Servicio de Impuestos Internos.