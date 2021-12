Sismo de magnitud 3.6 sacude Lytle Creek en el condado de San Bernardino

¿Lo sentiste?

Un temblor de magnitud 3.6 sacudió el condado de San Bernardino el miércoles, justo antes de las 2:30 a.m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El temblor se produjo a las 2:28 a.m., a 3.9 millas al sur de Lytle Creek, cerca del Mt. Baldy.

Unas 731 personas respondieron al mapa de Internet de intensidad comunitaria del USGS. La mayoría de ellos no informaron haber sentido ningún temblor, aunque algunos informaron sentirse ligeros o débiles en lugares tan lejanos como Orange.

No hubo informes inmediatos de heridos o daños por el pequeño sismo, que tuvo una profundidad de 4,9 km.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.