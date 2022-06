Muere repartidor de pizza mientras trataba de evitar un asalto

Un repartidor de pizzas de 49 años que se cree que se detuvo para ayudar a una víctima de 76 años que estaba siendo atacada en la calle fue asesinado a tiros, dijo el miércoles el Departamento del Alguacil del Condado de Orange.

“Estaba ayudando a la persona correcta, pero tal vez estaban presentes las personas equivocadas y simplemente no fue a su favor”, dijo el hijo de la víctima, Iván Cristalinas.

Iván dice que su padre, Juan Cristalinas, de 49 años, siempre estaba poniendo a los demás primero, y no le sorprende que Juan salte para ayudar a alguien en problemas.

La policía investiga el hecho como un homicidio-suicidio

Los agentes respondieron a la cuadra 7000 de la Avenida Lessue en Stanton, a las 7:21 p.m., y encontró dos heridos de bala en la calle.

Se creía que Juan Cristalinas de Santa Ana estaba repartiendo una pizza cuando vio que cuatro hombres atacaban a un hombre de 76 años y se detuvo para ayudar.

Ambos recibieron disparos, dijeron las autoridades.

Cristalinas y el hombre mayor fueron llevados al hospital donde Cristalinas fue declarado muerto, dijeron las autoridades.

Cuatro atacantes huyeron de la escena del crimen, dijeron testigos a los agentes.

La otra víctima estaba en condición estable en el hospital, el sargento. Todd Hylton dijo.

"Este es un incidente trágico", dijo Hylton. "Parece que el repartidor de pizzas, el señor Cristalinas, estaba tratando de ser un buen samaritano y perdió la vida tratando de ayudar a otra persona".

No hubo una descripción detallada de los pistoleros.

Los investigadores estaban revisando la videovigilancia en el área para encontrar pistas.

“Desafortunadamente, el señor Cristalinas pagó con su vida”, dijo Hylton.

Personas dejaron flores y velas en la entrada del Domino's de la zona.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con el Departamento del Alguacil del Condado de Orange al (714) 647-7000. Los informantes anónimos pueden comunicarse al 1-855-TIP-OCCS.

