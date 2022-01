‘Fue constante”: Jugador de baloncesto enfrenta insultos racistas durante partido escolar

Una familia en el condado de Orange está indignada por lo que le sucedió a su hijo durante un partido de baloncesto, cuando otro estudiante repetidamente lanzó insultos racistas al jugador de baloncesto de la preparatoria.

El incidente fue captado en cámara, durante el juego del equipo universitario del viernes pasado entre las preparatorias Laguna Hills y Portola.

Al menos un estudiante estaba en las gradas gritándole a Makai Brown, un jugador de Portola, que es afroamericano y quien estaba lanzando tiros libres.

En el video se puede escuchar al estudiante haciendo comentarios racistas, con referencias a animales, esclavitud, cadenas y jaulas.

"Fue constante, durante todo el juego", dijo Makai. "Cada vez que tocaba la pelota, cada vez que pasaba algo conmigo, podías escucharlos decir algún tipo de comentario hacia mí".

La familia de Makai compartió el video en Instagram, donde ya ha sido visto más de 50.000 veces. Dicen que las imágenes solo capturan parte del incidente.

Sabrina Brown, la madre de Makai, cree que el problema va más allá de un solo estudiante.

"Todo necesita una renovación", dijo. "Porque es una cultura. Este no es un incidente de una sola vez, esto no es un hecho único en la vida".

Brown habló sobre el incidente en la reunión del Concejo Municipal de Irvine del martes por la noche. El consejo dice que apoya a Makai y su familia, condenando los comentarios racistas hechos desde las gradas. Los funcionarios del Ayuntamiento también dicen que se comunicarán con Laguna Hills para ver qué se puede hacer exactamente.

La estación hermana NBC4 también se comunicó con ambos distritos escolares para obtener comentarios, pero a partir del miércoles por la mañana, el tipo de acción disciplinaria que deberá enfrentar el estudiante que haga esos comentarios.

