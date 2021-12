Un presunto violador en serie que supuestamente atacó al menos a seis mujeres en el valle de Coachella y golpeó a dos de ellas con su camioneta enfrenta cargos, anunciaron el viernes funcionarios de Inland Empire.

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, junto con la policía de Indio y el Departamento del Alguacil revelaron detalles del caso en una conferencia de prensa matutina el viernes.

José Manuel Martínez García, de Coachella, fue acusado de 14 delitos graves, incluidos cuatro cargos de intento de asesinato, cuatro cargos de violación, secuestro, intento de secuestro, asalto, sodomía y cópula oral, dijo Hestrin.

García está acusado de agredir física o sexualmente a seis mujeres desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021, pero se cree que hay más víctimas potenciales.

Fue arrestado el 5 de octubre, dijo Hestrin.

Hestrin alegó que tres víctimas fueron estranguladas hasta dejarlas inconscientes y fue acusado de golpear a dos víctimas con su camioneta.

El sospechoso supuestamente se acercaba a las mujeres en la calle mientras estaba en cualquiera de las dos camionetas blancas, una de las cuales era una camioneta Chevy Silverado y la otra una Dodge Ram.

"En términos de un patrón [de conducta], el acercamiento con un camión blanco es el principal", dijo Hestrin.

La policía de Indio dijo que las víctimas a menudo estaban solas en la calle en medio de la noche.

Hestrin dijo que no podía comentar más sobre ningún "patrón" [de conducta] que tuviera el sospechoso.

El hombre fue acusado de intento de asesinato después de que supuestamente intentó atropellar a una de sus víctimas con su camioneta y romperle la pierna.

El sospechoso fue acusado de dejarla en una zanja durante dos días y medio, pero sobrevivió, dijo Hestrin.

Un trabajador de mantenimiento la encontró más tarde. Pudo sobrevivir bebiendo agua que corría hacia la zanja, dijo Hestrin.

Hestrin agradeció a la policía de Indio y a la Estación Térmica del Departamento del Alguacil del condado de Riverside por trabajar para hacer un arresto en la atroz serie de crímenes.

Las autoridades pedirán la ayuda del público para identificar a más víctimas potenciales mientras trabajaban con las fuerzas del orden en otras áreas.

Todas las víctimas estaban fuera del hospital en la conferencia de prensa del viernes y se estaban recuperando.

Las mujeres atacadas se sintieron aliviadas al enterarse de un arresto, dijo la policía de Indio.

García comparecerá ante el tribunal el viernes por la tarde.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.