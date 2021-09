LOS ÁNGELES - Wendy Estrada recuerda el momento aterrador en que vio a su hija de 21 meses inmóvil en la piscina del jardín de un familiar.

Los miembros de la familia no sabían que Maddie siguió a su hermano de 5 años cuando salió el 25 de agosto, alrededor de las 6 p.m., para recibir una pelota en la casa de Carson.

“Fui a buscarla y la encontré en la piscina boca abajo e inconsciente”, dijo Estrada. "Entonces, por supuesto que comencé a gritar".

Un minuto después de la llamada al 911, cuatro agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) que estaban cerca llegaron a la casa. Como un equipo de superhéroes, trabajaron juntos en una escena dramática capturada con la cámara del timbre.

El video muestra a los agentes poniendo suavemente el cuerpo inmóvil de la pequeña Maddie sobre un parche de césped frente a la casa. No respiraba y no respondía, por lo que los agentes tomaron medidas para salvarle la vida y trataron de limpiar el agua de sus pulmones con empujones en la espalda.

“¡Vamos!. ¡Vamos!”, se puede escuchar a un agente, animando y consolando al niño.

Aproximadamente a los 25 segundos del video, se pueden escuchar los primeros sonidos de Maddie.

Primero, un leve suspiro. Luego, un grito tranquilizador.

La madre de Maddie expresó su gratitud con lágrimas de emoción.

“Fueron increíbles”, dijo Estrada. "Estoy muy agradecida".

Maddie estuvo hospitalizada durante cuatro días. Está de regreso a casa y se espera que se recupere por completo.

"Su entrenamiento salió a relucir, su cuidado salió a relucir, su empatía salió a relucir", dijo el capitán Damon Jones, de la estación Carson de LASD. "Su lado humano entró en acción y actuaron como si esa niña fuera su propia hija".

Los agentes se reunieron con Maddie y su familia después de que fue dada de alta del hospital.

