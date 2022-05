Californianos ayudarían a pagar los abortos de mujeres que no tienen recursos económicos

Los contribuyentes de California ayudarían a pagar los abortos de las mujeres que no pueden pagarlos según una nueva propuesta de gasto que el gobernador Gavin Newsom anunció el miércoles para prepararse para un posible aumento de personas de otros estados que buscan atención reproductiva si la Corte Suprema de EEUU anula Roe v. Wade .

California ya paga algunos abortos a través de su programa Medicaid, el plan de seguro médico financiado por los contribuyentes para los pobres y discapacitados.

Pero algunas mujeres no califican para Medicaid y no tienen seguro médico privado. Cuando eso sucede, las clínicas a veces realizan abortos de forma gratuita, lo que se conoce como “atención no compensada”. El miércoles, Newsom dijo que quiere que el estado otorgue $40 millones en subvenciones a las clínicas para ayudar a compensar esos costos.

Un aborto puede costar entre unos pocos cientos de dólares y unos pocos miles de dólares en California, dependiendo de qué tan avanzado esté el embarazo y qué tipo de seguro tenga la paciente.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras los extremistas revierten nuestros derechos constitucionales básicos; vamos a luchar como el infierno, asegurándonos de que todas las mujeres, no solo las de California, sepan que este estado continúa reconociendo y protegiendo sus derechos fundamentales”, dijo Newsom en un comunicado de prensa.

Si bien las subvenciones podrían potencialmente pagar abortos para mujeres de otros estados, el dinero no pagaría para que esas mujeres viajen o permanezcan en California.

Un proyecto de ley en la Legislatura estatal controlada por los demócratas establecería un fondo para ayudar a pagar la logística de hacerse un aborto en California, incluidos cosas como viajes, alojamiento y cuidado de niños. El Caucus Legislativo de Mujeres de California le pidió a Newsom $ 20 millones para poner en ese fondo. Pero el anuncio de Newsom el miércoles no incluyó ese dinero.

El portavoz de Newsom, Alex Stack, dijo que el gobernador omitió ese dinero del anuncio del miércoles “no significa que ninguna de estas cosas esté fuera de la mesa”. Stack dijo que el gobernador está “trabajando con la Legislatura en una amplia gama de propuestas”.

Los defensores del aborto no parecían molestos por la omisión el miércoles. Jodi Hicks, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Affiliates of California, elogió el anuncio de Newsom y dijo que "recorrerá un largo camino" para proteger el acceso al aborto "para quienes viven aquí y quienes pueden verse obligados a buscar atención aquí".

Los demócratas en la Legislatura estatal han propuesto 13 proyectos de ley para facilitar el aborto en California. Newsom ya ha convertido uno de ellos en ley: un proyecto de ley que hace que los abortos sean más baratos al prohibir que los planes de seguros privados cobren copagos o deducibles por el procedimiento. Las otras propuestas se están moviendo a través de la Legislatura.

Los defensores contra el aborto se han opuesto a estas propuestas en California, pero bloquearlas será difícil. Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes de California apoyan el derecho al aborto, incluida la mayoría de los republicanos.

Los $ 40 millones que Newsom anunció el miércoles son parte de $ 57 millones adicionales en nuevos gastos propuestos para el aborto. Anunció planes para gastar $15 millones en una campaña de educación pública, $1 millón para crear un sitio web que enumere los servicios de aborto disponibles en California y $1 millón para investigar las "necesidades insatisfechas de acceso a los servicios de salud reproductiva".

Cualquier nuevo gasto primero debe ser aprobado por la Legislatura estatal. Los legisladores deben aprobar un presupuesto antes del 15 de junio.