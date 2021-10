California toma medidas ante aumento de venta de armas fantasmas en línea

El fiscal general de California, Rob Bonta, se une a una demanda contra tres vendedores en línea de "armas fantasmas", las armas de fuego imposibles de rastrear fabricadas con kits de construcción propia que, según dijo, pueden ensamblarse en minutos y se utilizan cada vez más en delitos violentos.

Bonta dijo que su oficina incorporará a la demanda presentada hace dos meses por la ciudad de San Francisco la información descubierta a través de su investigación de un año sobre GS Performance, un fabricante de componentes de armas fantasma con sede en San Diego y Tennessee.

La demanda civil afirma que GS Performance, junto con Blackhawk Manufacturing Group y MDX Corp., engañaron a los compradores para que creyeran que los kits son legales, sin explicar sus obligaciones legales de solicitar un número de serie para su arma de fuego y completar una verificación de antecedentes.

Dos de las tres empresas fabrican piezas de armas en California y no les asignan un número de serie como lo exige la ley estatal, dijo Bonta.

“Esta industria se volverá más peligrosa si no se regula adecuadamente. Cuando las armas de fuego son construidas en casa por personas que no han pasado una verificación de antecedentes y no han tenido su arma correctamente serializada, deja a las fuerzas del orden en la oscuridad y nos deja a todos menos seguros ”, dijo Bonta en una nueva conferencia celebrada en United Playaz, un grupo comunitario de San Francisco enfocado en la prevención de la violencia y el desarrollo de la juventud.

Las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La policía de San Francisco y otras ciudades del país ha visto un aumento en la cantidad de armas fantasma incautadas durante el año pasado.

En 2019, las armas fantasma se asociaron con una fracción de las muertes relacionadas con armas en San Francisco, pero al año siguiente, casi el 50% de las armas recuperadas en casos de homicidio eran armas fantasmas, dijo la fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin. Mostró ejemplos de armas fantasma que se ensamblaron "como un juego de IKEA" a partir de piezas enviadas por correo a los investigadores en su oficina sin ninguna verificación de antecedentes.

“Vemos a California como el epicentro del problema de las armas fantasma”, dijo.

En febrero, la ciudad de Los Ángeles demandó a Polymer 80, luego de que un estudiante de 16 años usara las partes de la marca de la compañía con sede en Nevada en un tiroteo en Saugus High School que dejó tres niños muertos. En agosto, dos agentes del alguacil del condado de Los Ángeles gravemente heridos en un tiroteo en una emboscada también demandaron a Polymer80 por fabricar los componentes de una pistola fantasma utilizada en el ataque.

Con el fin de frenar la industria, los funcionarios de San Diego introdujeron una política que los supervisores del condado considerarán la próxima semana que prohibiría la posesión o distribución de piezas no serializadas utilizadas en la creación de armas fantasma.

“Estamos trayendo reformas de armas de sentido común al condado de San Diego”, dijo Nathan Fletcher, presidente de la Junta de Supervisores del condado. “Las armas no serializadas son un peligro claro y presente que está afectando a nuestras comunidades; regulando su uso y producción, salvaremos vidas ”.