California: nueva ley de etiquetado de alimentos busca terminar con el desperdicio de comida

SACRAMENTO, California - California quiere ayudar a poner fin al debate cotidiano en los hogares sobre si los alimentos que se encuentran en el refrigerador todavía están en buen estado para consumir.

Las etiquetas de alimentos que dicen "sell by" o "best before" son engañosas porque no tienen un significado universal según las leyes actuales. Ahora California quiere acabar con esas prácticas, con el objetivo de ayudar a los consumidores a dejar de jugar a adivinar con los productos y otros artículos que tienen en sus refrigeradores.

El estado es el primero en prohibir etiquetas de alimentos como "sell by" o "best before", según una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom. La legislación firmada por Newsom durante el fin de semana tiene como objetivo reducir tanto el desperdicio de alimentos como las emisiones del estado que provocan el calentamiento global.

En los alimentos envasados ​​que se venden en las tiendas hay más de 50 etiquetas con fechas de caducidad diferentes, pero la información que se incluye no está regulada en gran medida y no está relacionada con la seguridad alimentaria. Las fechas de caducidad, por ejemplo, suelen servir de guía para que las tiendas retiren los productos de las estanterías y no como indicador de si el producto sigue siendo seguro para el consumo.

Como no existen normas federales que dicten qué información deben incluir estas etiquetas, los sellos han generado confusión entre los consumidores y han generado casi el 20% del desperdicio de alimentos del país, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). En California, eso supone unas seis millones de toneladas de alimentos no vencidos que se tiran a la basura cada año.

"Preguntarnos si nuestra comida todavía está en buena calidad es un problema con el que todos luchamos", dijo la asambleísta demócrata Jacqui Irwin, autora del proyecto de ley.

La nueva ley "es un paso monumental para mantener el dinero en los bolsillos de los consumidores y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente y al planeta", añadió en su declaración.

La ley entrará en vigor en julio de 2026 y establecerá un nuevo estándar para el etiquetado de alimentos en California. Exigirá el uso de la etiqueta "best if used by" para indicar la máxima calidad y "use by" para la seguridad del producto, un enfoque recomendado por las agencias federales. La ley prevé exenciones para los huevos, la cerveza y otras bebidas de malta.

La ley de California surge en un momento en que esfuerzos similares en todo el país siguen estancados a nivel federal. Los legisladores y defensores estatales dijeron que también pasaron la última década tratando de aprobar una legislación para reducir la confusión en el etiquetado de los alimentos y disminuir el desperdicio de alimentos. Una medida similar fracasó antes de llegar al escritorio del gobernador en 2016. El entonces gobernador Jerry Brown también firmó un proyecto de ley en 2017 para establecer un protocolo voluntario de etiquetado uniforme, pero pocas empresas terminaron siguiendo el sistema de honor.

"La implementación generalizada a la que se comprometió básicamente la industria no se estaba produciendo", dijo Erica Parker, de Californians Against Waste, que patrocinó el proyecto de ley. "Las tasas de desperdicio de alimentos no están disminuyendo, están aumentando", agregó.

Los partidarios de la legislación esperan que pueda allanar el camino para nuevos estándares de etiquetado de alimentos en Estados Unidos. Aunque no está claro de inmediato si la nueva ley y el enorme mercado de California empujarán a las empresas a estandarizar el etiquetado de alimentos para todos los productos del país.

"California tiene una cuota de mercado tan grande que creemos que esto impulsará a los fabricantes", indicó Nina Sevilla, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, que también patrocinó el proyecto de ley. "La esperanza es que California sirva de modelo para otros estados o, en última instancia, para impulsar la acción a nivel federal", señaló.