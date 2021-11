California limitará la libertad condicional médica solo para presos con ventiladores respiratorios

SACRAMENTO, California - Una nueva política de California podría enviar a docenas de reclusos tetrapléjicos, parapléjicos o incapacitados en hogares permanentes de ancianos de regreso a las prisiones estatales.

De acuerdo con funcionarios, un cambio en las reglas federales los llevó a limitar la libertad condicional médica solo para los reclusos enfermos que están conectados a ventiladores respiratorios, ya que su movimiento es tan limitado que no se consideran un peligro público.

Anteriormente, el estado incluía una gama mucho más amplia de incapacidades permanentes que permitían que los presos fueran atendidos en hogares de ancianos fuera de los muros de la prisión.

Steve Fama, abogado de Prison Law Office, una organización sin fines de lucro, dijo que la oficina federal designada por el tribunal que controla la atención médica en las cárceles de California le dijo que el cambio podría afectar a unos 70 de los 210 presos aprobados para la libertad condicional médica bajo el sistema actual, iniciado durante el 2014.

"Sería una lástima que esas personas fueran devueltas a prisión", dijo Fama. "Se ha demostrado que esos pacientes no necesitan un entorno carcelario dadas sus condiciones médicas".

El cambio de política se produce cuando el estado ha estado reduciendo su población carcelaria debido a la pandemia de coronavirus, así como un impulso más general de los votantes y legisladores para liberar a los reclusos ancianos y enfermos que tienen menos probabilidades de cometer nuevos delitos.

Los funcionarios de California dicen que no tienen otra opción bajo un nuevo enfoque para hacer cumplir los requisitos de licencias federales para hogares de ancianos por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

La agencia federal ha adoptado la posición de que los funcionarios de libertad condicional no pueden imponer ninguna condición a los reclusos en las instalaciones médicas de la comunidad, dice el estado. Eso incluye una regla de que los reclusos no se van excepto con el permiso de su agente de libertad condicional, una restricción que los funcionarios estatales dijeron que es necesaria para garantizar la seguridad pública.

En respuesta, solo aquellos con ventiladores están siendo colocados en la comunidad, dijo la portavoz del departamento de correcciones, Dana Simas.

Los funcionarios federales no están de acuerdo en que revocar la libertad condicional médica y volver a poner a los reclusos incapacitados tras las rejas es la única opción del estado.

Dicen que California podría dejar a los reclusos en hogares de ancianos sin prohibición de que se vayan, o ponerlos en instalaciones que no están reguladas por el gobierno federal: “instalaciones de vida asistida o calificadas no certificadas que un estado puede desear autorizar para servir personas en libertad condicional que tienen necesidades adicionales de atención médica ".

Simas respondió que enviar delincuentes a tales instalaciones no certificadas "requeriría establecer un programa completamente nuevo para monitorear y auditar la atención brindada en estas instalaciones". La atención médica brindada a los infractores en las instalaciones actuales es verificada por la oficina del receptor federal y varias agencias externas.

El cambio de política se produjo después de que solo una instalación en el condado de Los Ángeles fuera informada luego de una inspección que finalizó a principios de julio que estaba violando sus requisitos de licencia, pero los funcionarios estatales dijeron que la agencia federal les dijo que se aplicará en todas las instalaciones de enfermería especializada.

La agencia federal está citando un memorando de orientación del 2016 que dice que reitera las condiciones bajo las cuales las personas en libertad condicional pueden permanecer en centros de enfermería.

La decisión del estado afecta a los reclusos incapacitados que se considera que todavía necesitan algún tipo de supervisión, pero no afecta las liberaciones por compasión que son aprobadas por un tribunal y no tienen condiciones. Los reclusos pueden solicitar la liberación compasiva si se les diagnostica una enfermedad que se considera probable que cause su muerte en 12 meses o menos y es una condición médica que no tenían cuando fueron sentenciados.

Varios otros estados han tenido que abordar el mismo problema, aunque los funcionarios federales no pudieron decir de inmediato cuál, cuándo o cómo cumplieron.

Casi todos los estados permiten que los presos con afecciones médicas graves sean liberados con lo que generalmente se llama libertad condicional médica, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, sin embargo, la organización dijo en una revisión de 2018 que tales leyes rara vez se usan.

Investigadores del Vera Institute of Justice, un grupo nacional de investigación y defensa sin fines de lucro, dijeron que las barreras incluyen criterios de elegibilidad limitados y la dificultad para solicitar la liberación.

Su informe del 2017 encontró que Alabama había liberado a 39 personas en libertad condicional médica durante ocho años, mientras que Texas aprobó 86 de más de 2,000 solicitudes en el 2016. La organización legislativa dijo que esos estados tenían algunas de las tasas más altas de liberación.

California eclipsó esas liberaciones al aprobar 210 permisos médicos y denegar 110 solicitudes desde el 2014, aunque esa es una pequeña fracción de los casi 100,000 presos actualmente encarcelados en el estado más poblado.

El asambleísta de California Phil Ting, quien encabeza el poderoso Comité de Presupuesto de la Asamblea, está llevando un proyecto de ley para expandir los criterios y crear un proceso más fácil para colocar a los reclusos incapacitados en instalaciones de atención médica de la comunidad.