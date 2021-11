Informe revela tendencias universitarias en la comunidad latina de California

La comunidad latina se toma la educación superior en serio, pero algunos no logran sus objetivos, revela un informe publicado el martes por The Campaign for College Opportunity.

El Informe Anual de la Educación Superior para los Latinos de California destaca que más de 1.39 millones de estudiantes latinos están inscritos en la Universidad en California (UC) y representan el 43% de todos los estudiantes universitarios en el estado.

El informe revela tendencias en la preparación universitaria, la inscripción y el progreso de los estudiantes latinos en California.

El informe revela:

El 87% de latinos de 19 años en el estado tiene una escuela secundaria.

El 44% de los graduados latinos de la preparatoria en 2019-20 estaban preparados para la universidad y eran elegibles para la admisión universitaria.

Hubo un aumento del 8% en las admisiones de latinos a las escuelas de la UC según los datos preliminares de admisiones del otoño de 2020.

En el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU), las tasas de graduados de cuatro años se han duplicado del 9% al 18% para los estudiantes latinos y del 15% al ​​29% para los estudiantes latinos en los últimos cinco años.

El informe también reveló que, a pesar de un mayor número de inscripciones, menos estudiantes latinos van a la universidad después de graduarse inmediatamente de la preparatoria y las instituciones de educación superior de California no están apoyando suficientemente a los estudiantes latinos para graduarse.

Según el informe:

Más de la mitad de los graduados de la escuela secundaria latinos de California no son elegibles para la admisión a los sistemas universitarios públicos de cuatro años del estado.

Si bien el 78% de los estudiantes latinos se inscriben en un colegio comunitario que buscan obtener un título de dos años y transferirse a una escuela de cuatro años, después de seis años, menos de un tercio (32%) reciben apoyo para transferirse.

En las escuelas de CSU, menos de uno de cada cinco estudiantes latinos de primer año (18%) reciben apoyo para graduarse en cuatro años y solo el 29% de los estudiantes latinos que se inscriben como estudiantes de primer año a tiempo completo reciben apoyo para graduarse en cuatro años.

El 36% de los estudiantes latinos transferidos que se inscriben en las escuelas de CSU reciben apoyo para obtener una licenciatura en dos años, en comparación con el 41% de sus compañeros varones blancos y el 50% de los estudiantes latinos.

“Como el grupo demográfico más grande de California, es imperativo que California aumente sustancialmente las tasas de asistencia y finalización de estudios universitarios de la comunidad latina. El futuro del estado está intrínsecamente ligado al éxito de su comunidad latinos”, dijo Michele Siqueiros, presidenta de The Campaign for College Opportunity, en un comunicado.

“Si una licenciatura es la credencial de nivel de entrada para la fuerza laboral actual, California está creando una subclase permanente si no mejoramos seria y urgentemente la obtención de títulos latinos ''.

La mayoría de los colegios y universidades públicas de California están designados como Instituciones de Servicio a los Hispanos, 106 colegios comunitarios, 21 CSU y cinco UC, lo que significa que al menos el 25% de su cuerpo estudiantil en latinos.

Las escuelas reciben fondos federales para apoyar la inscripción y finalización de los estudiantes latinos y desempeñan un papel en el aumento de la obtención de títulos.

“No se puede exagerar el valor de un título universitario. A lo largo de la pandemia, vimos que las personas con una licenciatura tenían más probabilidades de seguir empleadas, más probabilidades de poder trabajar desde casa y más probabilidades de tener un seguro médico confiable. Una licenciatura salvó vidas'', dijo Siqueiros en un comunicado.

“A medida que California emerge de la crisis de COVID-19, debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que más estudiantes latinos se gradúen con títulos universitarios y que nuestros colegios y universidades reflejen la rica diversidad de la población latinos del estado”.