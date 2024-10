En detalle: el impacto del aumento del salario mínimo a empleados de comida rápida en California

Han pasado seis meses desde que el salario mínimo para los trabajadores de las grandes cadenas de comida rápida de California pasó de $16 a $20 la hora.

Los operadores de restaurantes se opusieron a la nueva ley, alegando que les obligaría a aumentar sus precios y recortar puestos de trabajo, pero los economistas de la UC Berkeley aseguraron que sus datos contradicen esas predicciones.

El Centro de Dinámica de Salarios y Empleo de UC Berkeley comparó las ofertas de empleo de Glassdoor y los precios de los menús de comida en línea dos semanas antes y dos semanas después del aumento del salario mínimo. Encontró que los salarios aumentaron un 18%, las cifras de empleo se mantuvieron estables y los precios de los menús aumentaron solo entre un 3% y 7%, o 15 centavos por una hamburguesa de $4.

Anneisha Williams dijo que conoce los impactos de primera mano. Ha estado manteniendo a sus siete hijos con este salario mínimo.

"He visto a nuevos empleados siendo contratados. Así que siento que no es así en absoluto. No están perdiendo negocios. Siento que están creciendo más en los negocios porque, si no, ¿por qué siguen contratando empleados?", indicó.

Pero, ¿qué pasa con los cierres de restaurantes? Es el caso de los 48 locales de la cadena Rubio's, que cerraron en todo el estado.

"Es muy raro ver que una política como el salario mínimo lleve a los restaurantes a salir del mercado, a menos que ya estuvieran al borde de alcanzar el salario mínimo o de no alcanzarlo. Por lo tanto, en realidad, son las otras razones las que causaron la precariedad del restaurante", dijo el Dr. Enrique Lopezlira, director del Programa de Trabajo de Salarios Bajos en el Centro Laboral de la UC Berkeley.

Pero una encuesta realizada a empleadores de comida rápida en julio por el Instituto de Políticas de Empleo arrojó resultados muy diferentes. La mayoría anticipó disminuciones en el empleo y aumentos significativos en los precios de los menús.

Sin embargo, en el mismo mes, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostró que California tenía aproximadamente 750,000 empleos de comida rápida, aproximadamente 11,000 más que cuando entró en vigencia la ley del salario mínimo más alto.

"Los directores ejecutivos solo deben ser justos con sus trabajadores. Ya sabes, eso es lo que siento en general", indicó Williams.

Los autores del estudio afirmaron que los márgenes de beneficio de los restaurantes de comida rápida son relativamente altos en comparación con los restaurantes de servicio completo, y que las empresas tienen margen para absorber los costos salariales más elevados.

El estudio se publica en un momento en que el Consejo de Comida Rápida de California considera aumentar aún más el salario mínimo en 2025. Y en noviembre, los votantes decidirán sobre la Propuesta 32, que aumentaría el salario mínimo estatal para otros trabajadores a $18 la hora.