Continúan esfuerzos de limpieza tras derrame de petróleo en Huntington Beach

Lo que debes saber El derrame de 126,000 galones de petróleo cubrió aproximadamente 5.8 millas náuticas o 13 millas cuadradas entre el muelle de Huntington Beach y Newport Beach.

Hasta ahora se han recuperado del agua unos 3150 galones de petróleo y se han desplegado 5360 pies de barrera para controlar la propagación del petróleo.

El alcalde de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que las playas podrían permanecer cerradas durante semanas o incluso meses.

Huntington Beach, CA - Los esfuerzos de limpieza continuaban el lunes alrededor de Huntington Beach para limpiar un derrame masivo de petróleo de una plataforma en alta mar que amenaza la vida de peces, aves y otros animales salvajes del océano y que podría impedir que los visitantes disfruten del área durante semanas o meses.

La Guardia Costera de los Estados Unidos lideró la respuesta al derrame, que comprendió 126,000 galones de petróleo y cubrió aproximadamente 5.8 millas náuticas o 13 millas cuadradas entre el muelle de Huntington Beach y Newport Beach. El derrame probablemente fue causado por una fuga en una tubería de una instalación operada por Beta Offshore a unas cinco millas de la costa, dijeron las autoridades.

La agencia informó que 14 botes realizaron operaciones de recuperación de petróleo el domingo por la tarde, mientras que tres botes de la Guardia Costera impusieron una zona de seguridad a 1,000 yardas alrededor de los botes de derrames de petróleo, mientras que cuatro aviones evaluaron los daños y el progreso.

El alcalde de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que las playas de la comunidad apodada "Surf City" podrían permanecer cerradas durante semanas o incluso meses. El aceite creó un brillo de kilómetros de ancho en el océano y llegó a la costa en forma de glóbulos negros y pegajosos.

“En un año que ha estado lleno de problemas increíblemente desafiantes, este derrame de petróleo constituye una de las situaciones más devastadoras que nuestra comunidad ha enfrentado en décadas”, dijo Carr. "Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes, nuestros visitantes y nuestros hábitats naturales".

Algunas aves y peces quedaron atrapados en el lodo y murieron, dijo la supervisora ​​del condado de Orange, Katrina Foley. Pero a primera hora de la tarde del sábado, la Guardia Costera de EE. UU. Dijo que hasta ahora solo había un pato rojizo que estaba cubierto de aceite y que recibía atención veterinaria. "Se están investigando otros informes de vida silvestre contaminada", dijo la Guardia Costera en un comunicado.

Un hedor a petróleo impregnaba el aire de toda la zona.

“Se nota el sabor en la boca sólo con los vapores en el aire”, dijo Foley.

Es probable que el petróleo continúe llegando a la costa durante varios días y afecte a Newport Beach y otras comunidades cercanas, dijeron las autoridades.

Efectos en las comunidades del área

El cierre incluyó todo Huntington Beach, desde el extremo norte de la ciudad a unas 6 millas (9,6 kilómetros) al sur hasta el embarcadero del río Santa Ana. El cierre se produjo en medio de un clima veraniego que habría atraído a grandes multitudes a la amplia playa para jugar voleibol, natación y surf. Se colgó cinta amarilla de precaución entre las torres de salvavidas para mantener a la gente alejada.

Las autoridades cancelaron el último día del Pacific Air Show anual que generalmente atrae a decenas de miles de espectadores a la ciudad de unos 200.000 habitantes al sur de Los Ángeles. El espectáculo contó con sobrevuelos de los Navy Blue Angels de los EE. UU. Y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El oleoducto con fugas se conecta a una plataforma de producción de petróleo llamada Elly, que a su vez está conectada por una pasarela a una plataforma de perforación llamada Ellen. Esas dos plataformas y otra plataforma cercana se encuentran en aguas federales.

Elly comenzó a operar en 1980 en un área llamada Beta Field. El petróleo extraído de debajo del océano y procesado por Elly es llevado por el oleoducto a Long Beach.

David Rapchun, residente de Huntington Beach, dijo que está preocupado por el impacto del derrame en las playas donde creció, así como por la economía local.

"Por la cantidad de aceite que producen estas cosas, no creo que valga la pena correr el riesgo", dijo Rapchun. Se preguntó si la extracción de petróleo era una buena idea a lo largo de algunas de las playas más pintorescas del sur de California, y señaló que la pérdida del último día de la exhibición aérea podría asestar un golpe a la economía local.

"Necesitamos petróleo, pero siempre hay una pregunta: ¿lo necesitamos allí?" él dijo.

Historia de derrames petroleros en el sur de California

El derrame se produce tres décadas después de que una fuga masiva de petróleo golpeara el mismo tramo de la costa del condado de Orange. El 7 de febrero de 1990, el petrolero American Trader atropelló su ancla frente a Huntington Beach, derramando casi 417.000 galones (1,6 millones de litros) de crudo. Se mataron peces y unas 3.400 aves.

En 2015, un oleoducto roto al norte de Santa Bárbara envió 143,000 galones (541,313 litros) de petróleo crudo que brotaron en Refugio State Beach.

El área afectada por el último derrame es el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluida una ave playera regordeta llamada chorlito nival, el charrán común de California y las ballenas jorobadas.

Varios incidentes de este tipo han ocurrido en las costas del Estado Dorado en las últimas décadas.

"Las áreas costeras del sur de California son realmente ricas en vida silvestre, un punto clave de biodiversidad", dijo Miyoko Sakashita, directora del programa de océanos del Centro para la Diversidad Biológica.

Los efectos de un derrame de petróleo son de amplio alcance, dijeron los ambientalistas. Las aves que tienen aceite en las plumas no pueden volar, no pueden limpiarse y no pueden controlar sus propias temperaturas, dijo Sakashita. Las ballenas, los delfines y otras criaturas marinas pueden tener problemas para respirar o morir después de nadar en aceite o respirar gases tóxicos, dijo.

“El derrame de petróleo muestra cuán sucia y peligrosa es la extracción de petróleo y el petróleo que llega al agua. Es imposible limpiarlo, por lo que termina en nuestras playas y la gente entra en contacto con él y la vida silvestre entra en contacto con él ", dijo.

“Tiene efectos duraderos sobre la cría y reproducción de animales. Es realmente triste ver aceitada esta amplia muestra ".