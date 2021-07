California: estudiantes deberán usar mascarillas en las escuelas a pesar de recomendaciones de los CDC

Funcionarios informaron el viernes que aún requerirán que se usen mascarillas dentro de las instalaciones escolares después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades flexibilizaron sus pautas al permitir que los maestros y estudiantes vacunados se quiten los tapabocas en el campus.

Exigir que se usen máscaras en el interior de la escuela también garantizará que todos los niños reciban el mismo trato, dijo el estado en un comunicado de prensa.

“Aplaudimos el compromiso de los CDC de garantizar que las escuelas estén abiertas de manera completa y segura para la instrucción en persona. Dado el enfoque basado en la ciencia de California y el hecho de que las instalaciones escolares del estado no pueden adaptarse al distanciamiento físico, nos alinearemos con los CDC implementando múltiples capas de estrategias de mitigación, incluido el enmascaramiento continuo y una sólida capacidad de prueba”, dijo el secretario Dr. Mark Ghaly en un comunicado. “El enmascaramiento es una intervención simple y eficaz que no interfiere con ofrecer instrucción completa en persona. Al comienzo del nuevo año, los estudiantes deberían poder entrar a la escuela sin preocuparse de si se sentirán diferentes o si se sentirán seleccionados por estar vacunados o no vacunados; tratar a todos los niños de la misma manera fomentará un ambiente escolar tranquilo y de apoyo ".

El director del Departamento de Salud Pública de California y el Oficial de Salud Pública del Estado, Dr. Tomás Aragón, dijo que el CDPH está revisando la guía de los CDC y planea publicar la guía estatal K-12 el lunes.