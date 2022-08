California permitirá demandas contra los ‘exhibicionistas cibernéticos’

SACRAMENTO. — Las víctimas que reciban material sexualmente gráfico no solicitado por mensaje de texto, correo electrónico, aplicación u otro medio electrónico podrían demandar al remitente en virtud de un proyecto de ley que los legisladores de California enviaron al gobernador Gavin Newsom el lunes.

El proyecto de ley se enfoca en lo que se conoce como "cyber flashing", donde las víctimas reciben sorpresas desagradables a menudo de parte de extraños.

“Así como las personas sufren acoso y abuso sexual en su vida física, no digital, hay una incidencia creciente de personas que son acosadas al recibir imágenes y videos sexualmente explícitos no solicitados, incluso de personas que no conocen”, dijo la asambleísta demócrata Cecilia Aguiar- Curry cuando la Asamblea aprobó el proyecto de ley.

La Asamblea aprobó la medida 76-0 el jueves y el Senado envió el proyecto de ley a Newsom en una votación nominal de 37-0 el lunes. No hubo oposición registrada.

Los destinatarios más comunes son mujeres jóvenes, dijo Aguiar-Curry. El Pew Research Center en un informe del año pasado sobre el acoso en línea encontró que el 33% de las mujeres menores de 35 años habían sido acosadas sexualmente en línea, tres veces más que los hombres.

En un informe de 2017, el centro dijo que más de la mitad de las mujeres de entre 18 y 29 años habían recibido imágenes explícitas no solicitadas, al igual que el 37 % de los hombres en el mismo rango de edad.

El material no solicitado también llegó a través de varias aplicaciones de citas en línea y plataformas de redes sociales, dijo la senadora demócrata Connie Leyva, quien solicitó la medida. A veces, las imágenes incluso se transfirieron a dispositivos a través de AirDrop de Apple en áreas públicas a destinatarios desprevenidos, dijo Leyva.

El proyecto de ley permitiría a los destinatarios recuperar al menos $1,500 y hasta $30,000 de remitentes de material obsceno mayores de 18 años, así como daños punitivos y honorarios de abogados. También podrían solicitar órdenes judiciales que bloqueen dicho comportamiento en el futuro.

Los partidarios abandonaron una versión anterior que habría hecho de la exhibición cibernética un delito punible con una multa de $750 para los infractores reincidentes, luego de que los defensores públicos se opusieran.

Una legisladora republicana que experimentó la exhibición cibernética inicialmente buscó una prohibición en 2019 a instancias de la aplicación de citas Bumble. La medida se produjo luego de que Texas cometiera tales actos como delitos menores.

El proyecto de ley de exhibición cibernética es el último de los intentos de la Legislatura de California para disuadir el acoso relacionado en la era electrónica.

Prohibió la "pornografía de venganza" en 2013, por lo que es un delito menor distribuir públicamente lo que pretendían ser fotos íntimas privadas. Y permitió demandas contra quienes distribuyen "deepfakes" o representaciones falsas en 2019.