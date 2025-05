CalKids ofrece dinero para pagar la universidad en California: te decimos cómo solicitar

CALIFORNIA - Un poco más de 7,000 estudiantes asisten a las escuelas del Distrito Escolar Alum Rock en San José, California. De esa cantidad, alrededor de 6,000 podrían calificar para recibir dinero estatal para pagar la educación superior.

"Cada estudiante que califica puede recibir desde $500 hasta $1,500", indicó German Cerda, superintendente del distrito escolar.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

¿Cómo pueden las familias calificar para el programa estatal CalKids?

"Ir a la página calkids.org, y miras si calificas. ¿Cómo mirar si calificas? Tenemos un número del estudiante que ese se otorga en la escuela a la que va tu hijo, y pones ese número en la computadora y ahí te dice si calificas. Las personas que califican son las personas de bajos ingresos o las que reciben lonche", explicó Elizabeth Quezada, coordinadora del Centro de Recursos César Chávez.

¿Puede un bebé recién nacido calificar?

"Si tuviste un bebé puedes meterte a la página, hay un número en el certificado de nacimiento, con ese número lo ingresas y podemos mirar si califica esa familia", indicó Quezada.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Si el recién nacido califica, su primer depósito estatal sería de $25. Los niños entre los grados 1 y 12 recibirían un depósito de $500 en una cuenta que más adelante podrán usar para pagar sus estudios.

"Si eres indocumentado eso no tiene nada que ver, si no tienes tus papeles no te preocupes, también calificas", aseguró Cerda.

¿Si una familia tiene dos o tres hijos pueden todos solicitar?

"Claro que sí, eso serían $2,000 o más", expresó Cerda.

Para más información, visita calkids.org.