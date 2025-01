¿Puedes ser detenido por agentes federales si transportas a un indocumentado en California?

Durante los operativos que hizo la semana pasada la Patrulla Fronteriza, salió a la luz un video viral con el momento en que un ciudadano estadounidense fue detenido por supuestamente transportar a una persona indocumentada en su auto.

Ernesto Campos, ciudadano estadounidense, viajaba en su auto con un compañero cuando fue detenido en Bakersfield, California, la semana pasada.

"Estás arrestado por contrabando de ilegales", se escucha al oficial decirle a Ernesto. "Es un delito federal", siguió diciéndole mientras lo esposaba.

Este incidente ha generado preguntas sobre si una persona puede ser acusada de contrabando o tráfico humano solo por el hecho de llevar a alguien sin estatus migratorio en su vehículo.

Andrew Newcomb, abogado de inmigración, explicó que, aunque el tráfico de personas es un delito federal aplicable en cualquier estado, no fue lo que sucedió en este caso.

"(Ese delito) solo se trata de una persona que ayuda literalmente a alguien a cruzar la frontera o inmediatamente después, proveyendo dinero o dándole hospedaje justo después de haber cruzado la frontera. Entonces, la actividad que se demuestra en el video no fue contrabando de personas. Este sería un caso solo de transportar o almacenar y eso no tiene consecuencias migratorias y típicamente no son casos que son llevados en estos tribunales estatales de California", indicó Newcomb.

Son más bien tácticas de intimidación, según el abogado, como decirle a una persona que va romper la ventana del auto si no la baja.

"En este tipo de situación, el oficial está amenazando que va a quebrar el cristal, obviamente es una respuesta muy exagerada. Los oficiales pueden quebrar los cristales si creen que las personas pueden huir o que van a destruir evidencia", indicó Newcomb.

Pero en este caso no se justifica que también le hayan pinchado las llantas del auto, según el abogado.

"Cortar las llantas no es algo legal. Eso es una especie de vandalismo y la policía o ICE no tienen permitido hacerle daño a la propiedad de uno", aseveró Newcomb.

Entonces, ¿cuáles son los límites que tienen los agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza al interrogar o detener a alguien?

"La policía, tanto como ICE, no tienen una prohibición de decir mentiras. Así que uno debe tener eso en mente, de no confiar en todo lo que dicen ellos. Porque sí está bajo su discreción mentir y chantajear, y decir amenazas que no son ciertas. Ese tipo de cosas son cosas permitidas por los agentes de ICE", afirmó Newcomb.

En esos momentos de tensión, la recomendación es guardar silencio, pero obedecer las órdenes.

"Cuando uno está en su coche tiene que cumplir con las órdenes de un oficial de policía o ICE, porque están bajo sus derechos de investigar", dijo Yurina Guzmán, vocera de la organización Luna.

El objetivo es evitar que la situación escale a mayores y no darles motivos a los oficiales de usar la fuerza.

"Cuando usted está en su casa, usted tiene derecho a no abrir la puerta, pero cuando usted está en su carro, siga las instrucciones del agente. Baje la ventana, salga del carro, porque si no, lo pueden acusar de otros delitos", afirmó Guzmán.

Y si no puedes comunicarte en inglés para pedir un abogado, recomiendan tener la llamada "tarjeta roja", guardar silencio y entregársela al agente.

Esta tarjeta, entre otras cosas, tiene información sobre los derechos constitucionales que tienen los inmigrantes incluyendo:

No abrir la puerta de tu vivienda si un agente federal la toca.

El derecho a mantenerte callado ante estos agentes.

El derecho a no firmar ningún documento a menos que tengas a un abogado presente.

Adicionalmente, en caso de no hablar inglés, este documento tiene un texto en este idioma donde expresa claramente tu voluntad de no colaborar con los agentes federales.

El texto indica lo siguiente: "No deseo hablar con usted, responder a sus preguntas, ni firmar ni entregarle ningún documento en base a mis derechos de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. No le doy permiso para entrar a mi casa en base a mis derechos de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a menos que tenga una orden de entrada firmada por un juez o magistrado con mi nombre, que deslice por debajo de la puerta. No le doy permiso para registrar ninguna de mis pertenencias en base a mis derechos de la Cuarta Enmienda. Elijo ejercer mis derechos constitucionales".

"Lo único que tiene que hacer es mostrarle el lado en inglés y decir 'silence' ('silencio') y lo puede decir en español. Con que usted entregue esta tarjeta ellos ya saben que usted sabe sus derechos", añadió Guzmán.

Estas tarjetas las están repartiendo las organizaciones proinmigrantes y los mismos abogados.

Algo que también recomendó el abogado es cargar con la documentación necesaria, tanto los ciudadanos, como residentes y personas en procesos migratorios.