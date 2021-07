TikToker Anthony Barajas en soporte vital tras tiroteo mortal en una sala de cine

La estrella de TikTok Anthony Barajas se encuentra en el hospital y con soporte vital después de un tiroteo mortal en un cine Regal en Corona el lunes, dijo la policía.

¿Qué pasó con Anthony Barajas?

Barajas, un nativo de Corona de 19 años, fue una de las dos víctimas de bala en el tiroteo. Su amigo, Rylee Goodrich, de 18 años, también nativo de Corona, fue asesinado.

El tiroteo tuvo lugar durante proyección, de las 9:30 p.m., de "The Forever Purge", la quinta película de la franquicia Purge, sobre una ventana de 12 horas en la que el gobierno legaliza todos los delitos, incluido el asesinato.

Solo se vendieron seis boletos para esa proyección, según la policía de Corona.

¿Quién es Anthony Barajas?

Barajas, que tiene casi 1 millón de seguidores en TikTok en su cuenta itsanthonymichael, ha subido videos a su página desde al menos febrero de 2019.

Algunos lo muestran completando desafíos de tendencia en la plataforma, mientras que otros lo muestran haciendo bromas con amigos y pasando el rato en la playa.

Los videos que publicó cantando canciones populares de artistas como Justin Bieber y Harry Styles alcanzan regularmente más de 1 millón de reproducciones.

Barajas también publicó videos con un grupo de cinco jóvenes, autodenominados "Brocodeboys", que comparten una casa en el sur de California, hacen contenido de TikTok juntos y recientemente lanzó una línea de trajes de baño, además de hacer videos para su propia cuenta.

El último video en la página de TikTok de Barajas se subió el viernes 23 de julio y lo muestra bromeando con sus seres queridos durante unas vacaciones familiares en Hawai.

Las autoridades arrestaron al sospechoso de disparar dentro de una sala de cine en Corona: una joven murió y un famoso TikToker está entre la vida y la muerte.

Los fanáticos dejaron comentarios de apoyo en los videos recientes de TikTok de Barajas y en Instagram, esperando su recuperación y orando por las familias afectadas por el tiroteo.

"¡¡Orando por ti !! ¡¡Sigue luchando !!" dijo un comentarista en TikTok.

"No te conozco, pero hombre, deseo que salgas bien de esto", dijo otro comentarista en Instagram.

Otros comentarios de seres queridos expresaron conmoción por el tiroteo, la lesión de Barajas y la muerte de Goodrich.

¿Qué ocurre en este momento?

La policía arrestó a Joseph Jiménez, de 20 años, en relación con el crimen, luego de que las declaraciones de testigos llevaron a las autoridades a entregar una orden de registro en la casa de Jiménez en la cuadra 19000 de Envoy Avenue en El Cerrito el martes por la noche.

La policía dice que el sospechoso estaba actuando solo y no tuvo ningún contacto previo con Barajas o Goldrich.

Jiménez fue fichado en el Centro de Detención de Riverside Presley por cargos de asesinato, intento de asesinato y robo. Está detenido con una fianza de 2 millones de dólares.

Cualquier persona con información sobre este caso debe llamar al detective principal de la policía de Corona, Slaven Neagu al 951-739-4916, o enviar un correo electrónico a Slaven.Neagu@CoronaCA.gov, o a la Línea de Información de la Policía de Corona al 951-817-5837.

