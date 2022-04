Parte del techo de una tienda Target en Alhambra se derrumba durante tormenta

Parte de un techo se derrumbó en una tienda Target en Alhambra durante una noche de lluvia en el sur de California.

El colapso parcial se informó el viernes, alrededor de la 1 a.m., en la tienda ubicada en la cuadra 2100 de West Main Street en la comunidad occidental del Valle de San Gabriel. Los equipos de bomberos que respondieron encontraron un agujero de 25 por 25 pies cuadrados en el techo.

El derrumbe ocurrió en algún momento después de un fuerte aguacero alrededor de la medianoche, dijo el Departamento de Bomberos de Alhambra. El peso del agua estancada hizo que el techo se derrumbara, dijo el departamento de bomberos.

Alhambra registró 0,60 pulgadas de lluvia del sistema de tormentas de rápido movimiento que empapó partes del sur de California.

Los empleados dentro de la tienda, que estaba cerrada, estaban abasteciendo los estantes en ese momento.

No se reportaron heridos.

Un ingeniero estructural y un electricista evalúan los daños. Las reparaciones también pueden requerir trabajos de plomería y calefacción y ventilación.

La tienda permanecerá cerrada durante las reparaciones.

“Esta mañana temprano, una pequeña sección del techo se derrumbó en nuestra tienda Alhambra”, dijo un representante de Target en un correo electrónico a la estación hermana NBCLA. "La tienda no estaba abierta en ese momento y estamos agradecidos de que ningún invitado o miembro del equipo haya resultado herido. Agradecemos la rápida respuesta de los departamentos de policía y bomberos de Alhambra.

"La tienda está cerrada temporalmente mientras investigamos la causa del colapso, evaluamos el daño, hacemos reparaciones y trabajamos para reabrir lo más rápido posible. Los clientes pueden visitar nuestra tienda cercana en el 3600 Rosemead Blvd., para sus necesidades y todo nuestro equipo a los miembros se les ofrecerán puestos temporales en lugares cercanos hasta que la tienda de Alhambra vuelva a abrir".

El sistema de tormentas que empapó el norte de California a principios de esta semana se trasladó al sur de California el jueves. La mayor parte de la lluvia cayó durante la noche y salió de la región el viernes temprano. Los Ángeles recibió .33 pulgadas el viernes por la mañana. Otros totales incluyen 0,51 pulgadas en Santa Mónica; .13 en Long Beach; y .15 en Victorville.

