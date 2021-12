Acusados de iniciar el Incendio Caldor quedan en libertad tras pagar fianza

PLACERVILLE, California - Un padre e hijo acusados ​​de provocar un devastador incendio forestal en el norte de California que destruyó unas 1,000 casas cerca de Lake Tahoe a principios de este año han salido de la cárcel después de que un juez redujo sustancialmente sus fianzas, rechazando en gran medida los argumentos de los fiscales de que los dos podrían fugarse.

A Travis Shane Smith, de 32 años, se le redujo la fianza de $1 millón a $50,000 y a su padre David Scott Smith, de 66, se le redujo la fianza de $1 millón a $25,000 el lunes después de que sus abogados argumentaron que los hombres no tenían antecedentes penales ni razón para dejar atrás sus familias, informó The Sacramento Bee.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los Smith fueron arrestados el 8 de diciembre y acusados ​​en el condado de El Dorado de iniciar un incendio imprudentemente y de posesión ilegal de un silenciador. Travis Smith también está acusado de conversión o fabricación ilegal de una ametralladora.

El abogado de Travis Smith, Mark Reichel, dijo a The Associated Press el martes que los fiscales no han expuesto su teoría sobre cómo los hombres iniciaron el incendio Caldor del 14 de agosto, que destruyó unas 1,000 casas y otros edificios, hirió a cinco personas y obligó a decenas de miles de residentes a que huyeran de sus hogares.

"Están muy felices de estar fuera", dijo Reichel. "No estaban muy felices estando arrestados", agregó.

La fiscal Nora Hall argumentó que las posibles sentencias de prisión, al menos una docena de años para cada hombre, los convertían en posibles riesgos de fuga y que las publicaciones de Shane Smith en las redes sociales indicaban una falta de preocupación por la seguridad adecuada con las armas de fuego.

A pesar de los argumentos, el juez de la Corte Superior de El Dorado, Ralph Marks, dijo que se justificaba una reducción de la fianza porque no había evidencia de que los hombres hubieran actuado de manera maliciosa o intencionada. Los cargos tampoco indican que los acusados representan un peligro para la comunidad, dijo el juez.

Reichel y Linda Parisi, abogada del anciano Smith, dijeron que los hombres estaban en el área donde se desató el incendio y llamaron al 911 para informar sobre las llamas.

Las denuncias penales no especifican cómo la ametralladora y el silenciador se relacionan con el incendio Caldor y la oficina del fiscal no ha ofrecido una explicación.

El incendio atravesó tres condados del norte de California, lo que obligó a decenas de miles de personas a evacuar la ciudad turística de South Lake Tahoe y las áreas circundantes antes de que fuera contenido en octubre.

La próxima cita en la corte programada para los Smiths es el 1 de febrero.