California lucha por frenar COVID-19 en comunidad indigente

SAN FRANCISCO, California (AP) - A medida que el número de muertos por el coronavirus en California superó el sombrío hito de 1,000 muertes, los funcionarios estatales y locales han luchado para frenar la propagación del virus entre las poblaciones vulnerables, como las personas sin hogar.

La pandemia que ha sumido a California, la quinta economía más grande del mundo, en recesión ha golpeado fuertemente. Hay preocupaciones de que el virus pueda barrer a las 150,000 personas sin hogar del estado, muchas de las cuales tienen condiciones de salud crónicas y carecen de lugares seguros para ponerse en cuarentena, dicen las autoridades de salud.

Se esperaba que el gobernador Gavin Newsom, quien anunció esfuerzos para trasladar a miles de personas sin refugio a habitaciones de hotel financiadas por el gobierno, se concentrara en las personas sin hogar durante una conferencia de prensa el sábado.

El viernes, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que la próxima semana la ciudad comenzará a enviar equipos médicos a las calles para detectar el virus. En las próximas semanas, los equipos también comenzarán a ofrecer pruebas de campo COVID-19 de resultados rápidos y a los infectados se les ofrecerá transporte a los refugios y se les reservará habitaciones de hotel.

"Si nos encontramos con alguien que esté viviendo en la calle o en su automóvil, alguien que esté enfermo en un refugio, podrán evaluarlo de inmediato", dijo Garcetti.

Más de 30 personas sin hogar han dado positivo por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, incluidas seis en un refugio de patinaje, dijeron las autoridades de salud.

Hasta ahora, San Francisco es la única ciudad que informa un brote a gran escala en un refugio para personas sin hogar, después de que más de 100 personas dieron positivo, incluyendo 10 empleados. Ninguna de las personas estaba gravemente enferma cuando se hizo la prueba, pero tres han sido hospitalizadas, dijo la vocera de salud pública Rachael Kagan.

Mientras tanto, el número de muertos por el virus en California aumentó por encima de 1.050 el sábado, según un recuento de la Universidad John Hopkins.

El estado también informó por primera vez el viernes que hay 3,500 casos confirmados, o alrededor del 12% en todo el estado, en hogares de ancianos o centros de atención para adultos, donde las infecciones se han propagado rápidamente.

Ha habido indicios de que el brote se está desacelerando en el mes o más, ya que la mayoría de los 40 millones de residentes del estado se encontraron bajo órdenes estatales y locales de quedarse en casa. Se elogian las reglas de distanciamiento social por eso, pero han afectado duramente a la economía, cerrando escuelas, lugares turísticos y la mayoría de los restaurantes y negocios minoristas.

Newsom nombró un grupo de trabajo el viernes para ayudar al estado a recuperarse económicamente después de que comience a aliviar las restricciones, aunque tal movimiento no se espera durante varias semanas. El panel no partidista de multimillonarios y líderes corporativos incluye a los cuatro ex gobernadores vivos: dos demócratas, como Newsom, y dos republicanos.

El nombramiento del panel se produce después de que las sombrías cifras de desempleo pusieran fin a una racha récord de crecimiento económico de 10 años el viernes. Las pérdidas de empleo se basaron en una encuesta realizada la semana que incluyó el 12 de marzo, lo que significa que la mayoría de las pérdidas de empleo del estado no se reflejan en esa cifra.

El viernes, Newsom anunció que 3.1 millones de personas han solicitado beneficios de desempleo desde mediados de marzo.

"Ahora estamos en una recesión inducida por una pandemia aquí en el estado de California", dijo Newsom. "Estos son tiempos sobrios y desafiantes".

Para comenzar a levantar las restricciones que permitirán la reapertura de negocios, el estado necesitará evaluar a 25,000 personas por día y rastrear a aquellos que puedan haber infectado, una gran tarea en el estado más poblado de la nación. Las pruebas han sido problemáticas durante semanas en los EE. UU., Con menos de 20,000 administradas cada día, aunque los sitios de pruebas continúan expandiéndose. Varias áreas han comenzado a ofrecer pruebas de COVID-19 a personas sin síntomas.

"Si bien California se ha destacado en tantas categorías, no lo hemos hecho en las pruebas", dijo Newsom el sábado en una conversación en línea con el ex presidente Bill Clinton. Dijo que el estado carecía de muestras o capacidad de diagnóstico para aumentar las pruebas, pero era optimista de que la expansión de las pruebas de anticuerpos a base de sangre allanará el camino para el rastreo de contactos.

"Pero en este momento, ni siquiera estamos cerca como nación, y mucho menos como estado, a donde deberíamos estar en las pruebas", dijo.

Ampliar las pruebas a aquellos que no necesariamente se sienten enfermos "va a ser un indicador clave para comprender cómo se propaga y saber dónde están nuestras áreas de preocupación", dijo el Dr. Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside.